В Сызрани прошли пожарно-тактические учения в здании школы

По легенде, возгорание возникло в подсобном помещении спортивного зала на втором этаже. Создалась угроза быстрого распространения огня и опасных для человека продуктов горения.
Система противопожарной защиты здания и пожарная сигнализация сработали в штатном режиме. Во время эвакуации один человек оказался в дымовой ловушке и не смог выбраться самостоятельно.
Огнеборцы, прибывшие на место пожара, вывели пострадавшего на свежий воздух, используя специальное спасательное оборудование.
Условный пожар был успешно потушен на площади 25 квадратных метров.
Тренировочное пожарно-тактическое занятие прошло успешно, все поставленные цели были достигнуты!
Фото: ГУ МЧС СО