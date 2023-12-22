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В Сызрани огнеборцы потушили условный пожар на станции сжиженного газа

22 декабря 2023 12:50
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В Сызрани огнеборцы потушили условный пожар на станции сжиженного газа

На газонаполнительной станции в г. Сызрань подразделения 7 пожарно-спасательного отряда участвовали в пожарно-тактическом учении (ПТУ) по отработке взаимодействия с инженерно-техническими службами объекта и службами жизнеобеспечения города при тушении условного пожара.

По легенде учения пожар возник в насосной-компрессорной №1 по причине разгерметизации насоса и его последующего воспламенения от постороннего источника зажигания. В результате возгорания пострадал товарный оператор.

Подразделения сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона оперативно прибыли к месту вызова и, оценив обстановку, приняли меры по эвакуации и спасению пострадавшего из опасной зоны пожара, остановили распространение огня и организовали его успешное тушение.

В ПТУ было задействовано 11 единиц основной и специальной пожарной техники и 43 человека личного состава.

Учения проводились в целях совершенствования тактического мышления и практических навыков начальствующего состава в управлении силами и средствами при тушении пожаров и ликвидации ЧС, отработки слаженности действий личного состава и взаимодействия пожарно-спасательных подразделений 7 отряда с работниками объекта и экстренными службами города.

Теги: МЧС

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