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Безопасность молодежного форума «iВолга» под контролем МЧС СО

25 июля 2024 20:19
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Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 589 человек и 32 единиц техники.

С 24 по 31 июля в поселке Прибрежный Самарской области на площадке Фестивального парка проходит Всероссийский молодёжный форум «iВолга-2024», в котором принимают участие более 2000 человек.

Главным управлением МЧС России по Самарской области проводится комплекс мероприятий по обеспечению безопасности участников и гостей форума.

Дежурство на месте проведения форума несут силы и средства РСЧС Самарской области в составе 589 человек и 32 единиц техники.

Сотрудники пожарного надзора проводят с участниками и организаторами форума инструктажи по пожарной безопасности, обход территории и проверки палаток и шатров на соблюдение требований пожарной безопасности.

Инспекторы ГИМС и спасатели следят за безопасностью на водных объектах и прибрежной территории.

Проведение молодежного форума "iВолга-2024" находится на особом контроле Главного управления.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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