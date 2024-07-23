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Профилактика пожаров в дачных массивах на контроле сотрудников МЧС СО

23 июля 2024 15:59
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В ходе профилактических бесед сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют дачникам вывозить мусор на специально оборудованные площадки, а около домов держать ящик с песком, бочку с водой, лопаты и багры.

В летний период, по статистике, регистрируется увеличение количества пожаров в садоводческих и дачных товариществах.

Убирая дачи, приусадебные участки, мало кто задумывается о том, что непотушенный костер в местах отдыха, сжигание мусора владельцами садовых участков, частных жилых домов и дач могут принести большую беду. В тёплую и сухую погоду пожары распространяются с огромной скоростью и в считанные минуты могут вызвать возгорания жилых домов, надворных построек, а также привести к травмам и гибели людей.

Для предотвращения подобных пожаров инспекторами надзорной деятельности регулярно проводится профилактическая работа в садоводческих товариществах и частном секторе.

В ходе профилактических бесед сотрудники МЧС России настоятельно рекомендуют дачникам вывозить мусор на специально оборудованные площадки, а около домов держать ящик с песком, бочку с водой, лопаты и багры.

С начала текущего года в садово-дачных товариществах Самарской области произошло 45 пожаров. Погибло 4 человека, один из которых – ребенок. Пострадали 2 человека.

В целях обеспечения пожарной безопасности в садоводческих товариществах и дачных кооперативах Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- убирая территорию, не сжигайте мусор вблизи строений, расстояние между строениями и сжигаемым мусором должно быть не менее 50 м. Сжигая мусор, необходимо следить за горением до полного прекращения огня. В сухую и ветреную погоду сжигать мусор запрещается законом;

- не поджигайте сухую траву, она очень быстро горит, а раздуваемый ветром огонь быстро распространяется и может перекинуться на близлежащие деревья и строения;

- не загромождайте проезды и противопожарные разрывы между зданиями строительными и другими горючими материалами, это воспрепятствует проезду пожарной техники.

В частных домах мусор, который невозможно как-либо использовать, следует собрать в контейнер и увезти на специально оборудованную мусорную площадку, а около дома на весь летний период необходимо обеспечить наличие первичных средств тушения пожара (бочка с водой объемом не менее 200 литров, ведро, ящик с песком, лопаты и багры).

При пожаре звоните по единому телефону пожарных и спасателей - «101».

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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