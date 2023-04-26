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Региональный проект «Старшее поколение» помогает пожилым людям увидеть жизнь в ярких красках.
В Сызрани для жителей «серебряного» возраста открыта художественная мастерская «Жизнь на холсте».
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В Сызрани для жителей «серебряного» возраста открыта художественная мастерская «Жизнь на холсте».

26 апреля 2023 15:03
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Региональный проект «Старшее поколение» помогает пожилым людям увидеть жизнь в ярких красках.

В рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, в Самарской области ведется постоянная работа для улучшения качества жизни пожилых граждан и инвалидов, а также для поддержания их активного долголетия. Именно с этой целью в каждом Комплексном центре социального обслуживания населения функционируют клубы активного долголетия и добавляются новые направления.

В Сызрани, на базе комплексного центра соцобслуживания населения Западного округа, для жителей «серебряного» возраста открыта художественная мастерская «Жизнь на холсте». Занятия проходят три раза в неделю на постоянной основе. Как говорят участники художественной мастерской - творчество помогает восполнить душевные ресурсы, найти баланс и избавиться от стресса.

«Позитива очень много, огромный запас энергии и прекрасного отношения к нам», - делится впечатлениями участница художественной мастерской Вера Ластовская.

Данная практика нацелена на повышение качества жизни пожилых людей через организацию интересного и полезного досуга.
«Вдруг вот так в пенсионный период получилось сходить на арт-вечеринку, и это так зацепило, что я решила не бросать и продолжить», - говорит другая «художница» Татьяна Сизова.

Самое главное в этих занятиях - включить фантазию, поддаться воображению и перенести задуманное на холст. Арт-терапия универсальна. Её используют для профилактики тревожных состояний, депрессии, фобий, посттравматических расстройств, синдрома хронической усталости и даже борется с чувством одиночества и неполноценности.

«Все, кто у нас тут занимаются, все начинают с нуля, без большого художественного опыта. Люди, которые раньше не наблюдали, не замечали вокруг оттенков, приходят к нам на занятие и удивляются, да я же вижу, небо, и оно бывает разным - тут одного цвета, а тут другого, а цвета оказывается разные, и мир оказывается такой цветной, радужный и красивый», - рассказывает руководитель художественной мастерской «Жизнь на холсте» Людмила Кулябина.

«Позади у нас уже примерно 60 занятий. Уроки в художественной мастерской - это не только возможность открыть для себя мир искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. Организация занятий в художественной мастерской способствуют гармоничному поддержанию психологической и эмоциональной адаптации людей. Важно, что пожилой человек знает: есть пространство и возможности, где можно заниматься творчеством, где можно общаться и есть единомышленники того же возраста», - подчеркивает Марианна Шорохова, заведующая отделом социальной реабилитации Комплексного центра социального обслуживания населения Юго-Западного округа (г. Сызрань).

Создание условий для комфортной полноценной жизни людей старшего поколения – приоритетная задача, обозначенная губернатором Дмитрием Азаровым в работе Правительства Самарской области. В 2022 году в заездах активного долголетия приняли участие более 6800 человек старшего возраста, за первый квартал этого года – уже свыше 2,5 тысяч.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

Теги: Сызрань

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