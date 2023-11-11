В связи с неблагоприятными погодными условиями Госавтоинспекция напоминает о соблюдении ПДД

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Госавтоинспекция рекомендует автовладельцам начать подготовку к зимнему сезону уже сейчас. Прежде всего, следует обратить внимание на техническое состояние автомобиля, проверить исправную работу световых приборов, стеклоочистителей, электропроводки, заряд аккумулятора.

Производители зимних шин рекомендуют их установку при снижении среднесуточной температуры воздуха до 5-7°C в течении, как минимум, недели. Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, а значит спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Водителям также необходимо психологически перестроиться на зимний стиль вождения. В осенне-зимний период следует быть особенно внимательными на дороге, воздержаться от резких перестроений из ряда в ряд и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. Также не стоит забывать о необходимости соблюдения дистанции и бокового интервала между транспортными средствами. В обязательном порядке в любое время дня и ночи нужно передвигаться на машине с включенными внешними световыми приборами, в непогоду обязательно использовать противотуманные фары, а в условиях сильного тумана снижать скорость до максимально безопасной и двигаться при включенных огнях аварийной сигнализации.

Предельно внимательными водителям надо быть при проезде мостов, железнодорожных переездов, на многоуровневых пересечениях проезжих частей и развязках. Сконцентрироваться также необходимо и вблизи пешеходных переходов, а при подъезде к «зебре» заранее снижать скорость.

Кроме того, в связи с перепадами атмосферного давления Госавтоинспекция рекомендует водителям внимательнее относиться к своему самочувствию. Если вдруг за рулем вы почувствовали недомогание, необходимо немедленно остановить автомобиль, при необходимости вызвать врача или воспользоваться услугами общественного транспорта.

С наступлением осеннего периода особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, осадки и туман также снижают видимость на дорогах. В интересах собственной безопасности ГИБДД региона рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности.

Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие.