В среднем самарцы тратят 9 500 руб. на материальную помощь своим родителям

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Размер финансовой помощи родителям за год вырос. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны.

По данным аналитиков SuperJob, на помощь родителям самарцы тратят 9,5 тыс. рублей. В прошлом году эта сумма составляла 8,7 тыс. руб., а в 2021 – 8,9 тыс. руб.

По факту же 66% россиян помогают своим родителям финансово: 23% делают это постоянно, 34% — по необходимости и 9% — крайне редко. 16%, напротив, принимают финансовую помощь родителей, еще 12% не помогают родителям деньгами и не принимают их финансовой помощи.



Чем старше респонденты, тем чаще они оказывают постоянную материальную поддержку родителям: 18% среди респондентов моложе 34 лет, 29% среди россиян старше 45 лет. С ростом уровня дохода растет и количество респондентов, кто готов помогать деньгами на постоянной основе или по необходимости.



В среднем на материальную помощь родителям россияне отводят 14 тыс. руб. в месяц. У мужчин траты на помощь родителям больше, чем у женщин: 15 200 руб. против 12 600 руб. соответственно.



В Москве и Санкт-Петербурге на материальную поддержку родителей уходит 17 и 14 тыс. руб. соответственно. В Екатеринбурге и Красноярске респонденты выделяют по 12 тыс. рублей.



По сравнению с аналогичным исследованием прошлого года, средняя сумма помощи увеличилась: с 10,5 до 14 тыс. руб.





Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 389

Время проведения: 10—21 ноября 2023 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов