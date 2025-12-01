в среднем на празднование Нового года жители Самары потратят около 11 000 рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Саратове завершились соревнования чемпионата и первенства мира по универсальному бою в дисциплине «лайт».
Спортсмены региона успешно выступили на чемпионате и первенстве мира по универсальному бою
Теперь владельцы обязаны платить по ставкам, которые раньше действовали только для компаний.
С 1 декабря вступили в силу новые правила утильсбора в России
На протяжении декабря 2025 года посетители библиотеки смогут узнать о работе благотворительных фондов, специфике «помогающих» профессий и аскетических практиках в православии.
«Интеллектуальная среда»: в СОУНБ стартует декабрьский цикл лекций проекта 
По информации Приволжского УГМС 2 декабря в Самаре температура воздуха ночью 0, -2°С, днем 0, +2°С.
2 декабря в регионе облачно, местами туман, до +4°С
Благодаря этой поддержке он смог улучшить свои бытовые условия, что станет важным шагом к успешной социальной адаптации.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО помогли осуждённому получить социальный контракт
Исследование позволит существенно упростить и удешевить синтез веществ, стратегически важных для нашей промышленности. 
В Самарском политехе разработают оригинальный катализатор для синтеза углеродных нанотрубок
Для пресечения незаконных рубок молодых хвойных деревьев. В течение всего месяца ежедневно на охрану лесов будут выходить от 16 до 32 мобильных групп из числа сотрудников министерства, лесничеств и полиции.
С 1 декабря лесная охрана минприроды Самарской области начала операцию «Ель»
Региональная премия Первых «Самарская ладья» - это ежегодное событие, на котором чествуют лучших активистов, наставников и родителей Движения Первых Самарской области, добившихся выдающихся результатов в различных направлениях деятельности.
Подведены итоги региональной премии Первых «Самарская ладья» в 2025 году   
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.23
-0.02
EUR 90.82
0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
В Самарской области состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню Матери
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Декабрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В среднем на празднование Нового года жители Самары потратят около 11 000 рублей

186
в среднем на празднование Нового года жители Самары потратят около 11 000 рублей

Специалисты Авито провели опросили жителей Самары выяснили, как жители страны собираются встречать новогоднюю ночь, что планируют купить к празднику и что для них самое главное его в атмосфере. Так, Новый год остается главным семейным праздником: большинство собирается отмечать его дома. Также больше половины опрошенных будут готовиться к празднованию, украшать дом и готовить традиционные новогодние блюда.

Планы на новогоднюю ночь

Отмечать наступающий 2026 год собираются 88% опрошенных. Реже всего от празднования отказываются молодые люди 18-24 лет — среди них таких всего 9%. Для большинства жителей Самары Новый год — семейный праздник, поэтому и встречать его будут в основном дома, в кругу семьи и друзей (69%). 

Еще 18% собираются провести праздничную ночь в гостях у близких. Оставшиеся 13% выбирают нестандартные варианты — так, 7% отправятся в путешествие, 5% — за город. Еще 1% будут отмечать Новый год в поездке по России. Необычные локации в основном выбирает молодежь 18-24 лет.

«Мы видим, что Новый год для россиян остается праздником, который невозможно представить без семейного стола, традиционных вкусов и уютного домашнего декора. В этом году мы видим тенденцию, что россияне покупают украшения заблаговременно, и часто на ноябрьских распродажах. В тренде — гирлянда-роса и необычные дизайнерские игрушки ручной работы. Помимо этого, мы видим значительный рост интереса к стеклянным елочным игрушкам — классике, которая вновь стала символом теплых детских воспоминаний», — прокомментировал Никита Ткачёв, руководитель категории Мебель и Интерьер на Авито. 

Основательная подготовка

Новый год для многих — важный праздник, поэтому большинство (87%) планирует основательно к нему готовиться. Из них 18% признаются, что собираются делать это более тщательно и раньше, чем в прошлом году. Не повторять своих ошибок в основном собираются зумеры (41%). 

К Новому году жители Самары в основном планируют обновить праздничный декор. Так, 57% собираются купить гирлянды, венки и тематический декор, 40% — елочные игрушки, также 40% — праздничный текстиль, а 16% — праздничную посуду и другие аксессуары для сервировки. Также треть (31%) планируют купить в этом году елку — живую или новую искусственную. 

Еще 44% планируют добавить праздничной атмосферы с помощью хлопушек, бенгальских огней и фейерверков, а 16% позаботятся о карнавальном костюме или хотя бы новогоднем свитере. Продумывает праздничный дресс-код в основном молодежь 18-24 лет.

В среднем респонденты закладывают на празднование 11 000 рублей. Однако большинство стремится уложиться в 10 000 рублей (56%), из них 25% — и вовсе в 5 000 рублей. 26% готовы потратить от 10 000 до 15 000, 14% — до 30 000. Больше этих сумм закладывают 5% опрошенных.

 

Праздничные блюда и другие важные атрибуты

Для большинства Новый год — это прежде всего традиционные блюда. 62% признаются: без оливье и бутербродов с красной икрой ощущение настоящего праздника бы пропало.

Также больше половины опрошенных считают обязательным символом праздника мандарины (62%), а также  елку и праздничные украшения дома (59%). 47% не могут представить Новый год без новогодних фильмов, 39% — без близких и 36% — без подарков.

Эти предпочтения отражаются и на праздничном меню: так, 78% обязательно поставят на стол мандарины, 73% — оливье, 67% — селедку под шубой. Также у многих будут холодец или заливное (50%), бутерброды с красной икрой (44%) и запеченная птица (41%).

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
01 декабря 2025, 09:47
34% самарцев довольны утвержденной продолжительностью предстоящих новогодних каникул
Новогодние каникулы 2026 года станут самыми длинными за всю историю современной России, они продлятся 12 дней: с 31 декабря до 11 января. Общество
238
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
30 ноября 2025, 11:19
73% самарцев одобряют празднование Дня матери
Молодежь относится к празднику с большим трепетом, чем те, кто старше (79% опрошенных до 35 лет оставили позитивные оценки). Общество
1237
практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
29 ноября 2025, 14:02
Практически половина работающих респондентов планируют отправиться в путешествие и одновременно работать удаленно в 2026 году
Если говорить о представлениях россиян об идеальном формате совмещения работы и отдыха, 39% хотели бы трудиться с видом на море (42% среди женщин, 35% у мужчин). Общество
3070
В центре внимания
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
1 декабря 2025  14:02
Иван Носков: «Задача – наполнить каждый район Самары интересными и комфортными общественными пространствами»
136
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг. 
1 декабря 2025  13:25
В Самарской области запущен чат-бот для улучшения качества обслуживания граждан и повышения доступности государственных услуг
223
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
30 ноября 2025  13:09
Движение транспорта временно ограничат на участке улицы Дачной в Самаре
1244
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
30 ноября 2025  09:56
Вячеслав Федорищев поздравил матерей Самарской области
1244
Губернатор обсудил с матерями участников СВО вопросы поддержки. Во время встречи был поднят особый вопрос - увековечение памяти погибших бойцов – участников СВО. 
28 ноября 2025  17:46
Вячеслав Федорищев в преддверии Дня матери встретился с мамами участников СВО
1909
Весь список