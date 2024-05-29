В селе Зольное прошла церемония закрытия региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2024»

Подведены итоги соревнований учащихся "Школа безопасности- 2024".
29 мая на территории с. Зольное городского округа Жигулевск прошла церемония закрытия XXIV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2024».
В соревнованиях принимали участие 17 команд из разных городов и районов Самарской области.
В течение 4 дней ребята демонстрировали свои навыки в таких видах состязаний, как «Туристская полоса», «Маршрут выживания», «Конкурс туристских узлов», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Кросс» и других.
Победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда «Барс» Центра спортивного туризма г. Сызрань
«Серебро» досталось ребятам из команды школы №121 г. Самары.
«Бронза» - команде СОШ с. Хворостянка м.р. Хворостянский.
В старшей возрастной группе места распределились следующим образом:
1 место – команда «Барс» (Центр спортивного туризма «Барс» г. Сызрань);
2 место – команда СОШ с. Подстепки м.р. Ставропольский;
3 место - команда СОШ №1 (пгт. Смышляевка м.р. Волжский).
Участникам и победителям соревнований были вручены дипломы, кубки, и медали.
Фото: ГУ МЧС СО