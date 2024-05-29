В селе Зольное прошла церемония закрытия региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2024»

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Подведены итоги соревнований учащихся "Школа безопасности- 2024".

29 мая на территории с. Зольное городского округа Жигулевск прошла церемония закрытия XXIV региональных соревнований учащихся «Школа безопасности – 2024».

В соревнованиях принимали участие 17 команд из разных городов и районов Самарской области.

В течение 4 дней ребята демонстрировали свои навыки в таких видах состязаний, как «Туристская полоса», «Маршрут выживания», «Конкурс туристских узлов», «Полоса препятствий», «Комбинированная пожарная эстафета», «Кросс» и других.

Победителем соревнований в младшей возрастной группе стала команда «Барс» Центра спортивного туризма г. Сызрань

«Серебро» досталось ребятам из команды школы №121 г. Самары.

«Бронза» - команде СОШ с. Хворостянка м.р. Хворостянский.

В старшей возрастной группе места распределились следующим образом:

1 место – команда «Барс» (Центр спортивного туризма «Барс» г. Сызрань);

2 место – команда СОШ с. Подстепки м.р. Ставропольский;

3 место - команда СОШ №1 (пгт. Смышляевка м.р. Волжский).

Участникам и победителям соревнований были вручены дипломы, кубки, и медали.

Фото: ГУ МЧС СО