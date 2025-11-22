В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств

123

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в торжественной церемонии.

В селе Исаклы после капитального ремонта открыли Детскую школу искусств.

️"Я желаю ребятам и педагогам творчества и вдохновения! Ну и конечно ждем выпускников в наших учебных заведениях, а потом на наших больших театральных, музыкальных и концертных площадках” - поделилась Ирина Евгеньевна.

Для гостей праздника провели экскурсию по обновленному зданию и познакомили с талантливыми ребятами и педагогами.

Сегодня здесь обучается 165 учеников по самым разным направлениям: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», «Музыкальный фольклор», “Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Духовые и ударные инструменты».

За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры. Вернулись в родную школу 8 преподавателей.

В ДШИ действуют творческие объединения учащихся и педагогов: детский фольклорный ансамбль «Затейница» и фольклорный ансамбль педагогов «Исток», академический хор отделений «Народные инструменты» и «Фортепиано», хореографический ансамбль «Сияние», ансамбль духовых инструментов отделения «Духовые и ударные инструменты».

Фото: минкульт СО