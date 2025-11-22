Я нашел ошибку
В соревнованиях среди спортсменов с нарушением слуха принимает участие сборная России. Сегодня состоялись соревнования по велоспорту.
Егор Гаврилов и Елизавета Бавыкина из Самарской области - призеры Сурдлимпиады в Токио
Водители, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари. Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения.
23 ноября в регионе ожидается туман 
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств
Проведение соревнований по следж-хоккею активно способствует физической реабилитации и социальной адаптации детей с инвалидностью.
В Самаре прошли ежегодные юношеские соревнования по следж-хоккею
Глава СК России поручил возбудить уголовное дело об исчезновении сызранки
В Самаре на VI Осеннем аукционе современного искусства было продано 9 из 14 лотов на миллион рублей
В Тольятти в ДТП пострадали 5-летний ребенок и 81-летняя женщина
Иван Носков: Не всегда нужны миллионные вложения, нужен хозяйский подход
В селе Исаклы после капремонта открылась Детская школа искусств

22 ноября 2025 15:12
123
За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры.

Министр культуры Самарской области Ирина Калягина приняла участие в торжественной церемонии.
В селе Исаклы после капитального ремонта открыли Детскую школу искусств.

️"Я желаю ребятам и педагогам творчества и вдохновения! Ну и конечно ждем выпускников в наших учебных заведениях, а потом на наших больших театральных, музыкальных и концертных площадках” - поделилась Ирина Евгеньевна.

Для гостей праздника провели экскурсию по обновленному зданию и познакомили с талантливыми ребятами и педагогами.

Сегодня здесь обучается 165 учеников по самым разным направлениям: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Живопись», «Музыкальный фольклор», “Хореографическое творчество», «Декоративно-прикладное творчество», «Духовые и ударные инструменты».

За время работы школы полный курс обучения в ней закончили 443 учащихся, 53 из них продолжили обучение в средних специальных и высших учебных заведениях в сфере культуры. Вернулись в родную школу 8 преподавателей.

В ДШИ действуют творческие объединения учащихся и педагогов: детский фольклорный ансамбль «Затейница» и фольклорный ансамбль педагогов «Исток», академический хор отделений «Народные инструменты» и «Фортепиано», хореографический ансамбль «Сияние», ансамбль духовых инструментов отделения «Духовые и ударные инструменты».

 

Фото:   минкульт СО

Теги: Школа

