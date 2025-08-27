В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах

66

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) разработал уникальную образовательную программу – Школу лидеров науки и лидеров инноваций. Она посвящена теме управления исследованиями и инновациями и вопросу коммерциализации научных результатов в медицинском университете.

Пилотное обучение по программе уже успешно стартовало в Самаре с участием команды частного медицинского вуза «Реавиз», включая кампусы в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге. Школа лидеров науки и лидеров инноваций разработана в рамках программы «Приоритет-2030».

Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие: руководителей высшего звена (проректоры по науке и инновациям), руководителей управлений и отделов НИР, менеджеров, занимающихся администрированием и трансформацией научной деятельности, на научные коллективы и ППС, работающие над проектами в продуктовой логике. В Школе слушатели узнают на основе опыта одного из лидеров программы «Приоритет-2030», как эффективно организовать исследовательскую и инновационную деятельность в медицинском университете.

«Программа разработана практиками для практиков и нацелена на комплексную трансформацию научно-инновационной деятельности непосредственно в медицинских вузах, — комментирует куратор и один из авторов программы — заведующая кафедрой научных и инновационных технологий в здравоохранении СамГМУ, д.м.н. Ирина Золотовская. — Идея родилась из компетенций и реального опыта нашей команды. Наши сотрудники не только прошли множество образовательных программ, но и главное — сами на практике реализуют масштабную трансформацию научно-исследовательской деятельности в СамГМУ. Мы прошли через ошибки, достижения, понимание ограничений и рисков. Этот бесценный практический опыт мы и решили систематизировать и предложить коллегам». В рамках блока экспертных лекций Ирина Золотовская рассказала слушателям об устройстве и управлении в научно-исследовательской работе в вузе.

С помощью опытных экспертов слушатели Школы формируют общую картину исследовательской деятельности как ключевого процесса в создании инноваций в вузе. На первом модуле обучения тему глобальных вызовов и мировой исследовательской повестки поднял директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе университета Алексей Комягин. Об управлении инновационной деятельностью и коммерциализации научных результатов и инновационных разработок рассказал директор Института инновационного развития, директор Федерального центра трансфера технологий в медицине СамГМУ Сергей Чаплыгин. Своим опытом по развитию и управлению продуктовыми проектами поделилась директор по реализации программы развития СамГМУ Елена Бибикова. Тему маркетинга научной и инновационной деятельности вуза раскрыли заместитель директора Дирекции по реализации программы развития СамГМУ Наталья Степанова и начальник управления по связям с общественностью Артем Савко.

На втором модуле программы будет рассмотрен вопрос особенностей технологического предпринимательства, который представит Елена Богатова, и экономики проектов – Ольга Алпатова. О своих секретах в создании мотивационной среды инновационной деятельности расскажет директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен.

Авторы программы подчеркивают, что она не предполагает слепого копирования готовой модели. Её ключевая задача — демонстрация проверенных на практике механизмов, работающих инструментов и открывающихся возможностей. Это позволяет каждому вузу, используя представленный опыт в качестве фундамента, разработать собственную уникальную модель трансформации, максимально учитывающую внутреннюю специфику и стратегические задачи учебного заведения.

Программа включает модули по стратегическому планированию, трансформации исследовательского и инновационного процессов, управлению научными проектами, коммерциализации разработок, экономике проектов, работе с индустриальными партнерами и построению эффективных команд. Обучение построено на разборе кейсов из практики СамГМУ и стратегических сессиях. Завершает обучение защита конкретных проектов, разработанных участниками по итогам пройденного обучения. Продолжительность программы - 72 часа.

«Программа Школы лидеров науки и лидеров инноваций дает возможность руководителям продуктовых проектов и управленцам исследовательского и инновационного процессов медицинского университета не только получить самые передовые знания в области управления, но и применить их непосредственно на практике – в ходе разработки проектов развития и своих продуктовых проектов. Ключевое отличие Школы – спикеры и разработчики являются действующими управленцами СамГМУ, которые лично реализуют изменения в своем вузе, — комментирует Алексей Комягин, один из авторов программы, — Таким образом, Школа предлагает уникальный шанс освоить передовые инструменты трансформации научных идей в успешные медицинские продукты, минуя этап проб и ошибок».

Ряд ведущих медицинских вузов страны выразили готовность присоединиться к программе, благодаря чему география проекта расширится уже этой осенью. Уже ведется набор следующих групп обучающихся от новых вузов-партнеров.

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ