Я нашел ошибку
Главные новости:
Оксана Данилова, возглавлявшая Департамент финансов администрации городского округа Самара, переведена на должность заместителя руководителя Департамента финансов.
Вячеслав Шабайкин назначен на должность заместителя главы городского округа Самара
В ходе сопровождения поезда сотрудники патрульно-постовой службы полиции обратили внимание на пассажира, распивавшего спиртные напитки в вагоне-ресторане.
Сызранские транспортные полицейские пресекли факт перевозки крупной партии наркотиков в пассажирском поезде
До 8 сентября 2025 года жительницы Самарской области, которые мечтают попробовать свои силы в предпринимательстве, могут подавать заявки на участие в специальном образовательном проекте «Мама-предприниматель». 
В регионе принимают заявки на участие в образовательной программе «Мама-предприниматель»
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.
В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах
На время введения ограничений у жителей региона есть возможность оставаться на связи, используя проводной доступ к сети Интернет или публичные (общественные) точки доступа Wi-Fi.
Как самарцам оставаться на связи во время временных ограничений работы мобильного Интернета
Видеобронхоскоп позволяет выявлять бронхо-легочную патологию, различные острые обструкции дыхательных путей, опухолевые образования, источники легочных кровотечений.
В Похвистневской больнице активно используется современный видеобронхоскоп
По мнению респондентов, цифровые алгоритмы не только упрощают шопинг, но и делают учебу эффективнее.
Опрос Билайна: почти каждый второй пользователь планирует покупки к 1 сентября с помощью нейросетей
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.53
-0.15
EUR 93.37
-1.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
Специалисты «Т Плюс» приняли участие в городской противоаварийной тренировке
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СамГМУ создали программу для лидеров науки и инноваций в медицинских вузах

27 августа 2025 14:45
66
Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие.

Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) разработал уникальную образовательную программу – Школу лидеров науки и лидеров инноваций. Она посвящена теме управления исследованиями и инновациями и вопросу  коммерциализации научных результатов в медицинском университете. 

Пилотное обучение по программе уже успешно стартовало в Самаре с участием команды частного медицинского вуза «Реавиз», включая кампусы в Саратове, Москве и Санкт-Петербурге. Школа лидеров науки и лидеров инноваций разработана в рамках программы «Приоритет-2030».

Программа рассчитана на ключевых сотрудников медицинских университетов, отвечающих за научное и инновационное развитие: руководителей высшего звена (проректоры по науке и инновациям), руководителей управлений и отделов НИР, менеджеров, занимающихся администрированием и трансформацией научной деятельности, на научные коллективы и ППС, работающие над проектами в продуктовой логике.  В Школе слушатели узнают на основе опыта одного из лидеров программы «Приоритет-2030», как эффективно организовать исследовательскую и инновационную деятельность в медицинском университете.

«Программа разработана практиками для практиков и нацелена на комплексную трансформацию научно-инновационной деятельности непосредственно в медицинских вузах, — комментирует куратор и один из авторов программы — заведующая кафедрой  научных и инновационных технологий в здравоохранении СамГМУ, д.м.н. Ирина Золотовская. — Идея родилась из компетенций и реального опыта нашей команды. Наши сотрудники не только прошли множество образовательных программ, но и главное — сами на практике реализуют масштабную трансформацию научно-исследовательской деятельности в СамГМУ. Мы прошли через ошибки, достижения, понимание ограничений и рисков. Этот бесценный практический опыт мы и решили систематизировать и предложить коллегам». В рамках блока экспертных лекций Ирина Золотовская рассказала слушателям об устройстве и управлении в научно-исследовательской работе в вузе.

С помощью опытных экспертов слушатели Школы формируют общую картину исследовательской деятельности как ключевого процесса в создании инноваций в вузе. На первом модуле обучения тему глобальных вызовов и мировой исследовательской повестки поднял директор Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе университета Алексей Комягин. Об управлении инновационной деятельностью и коммерциализации научных результатов и инновационных разработок рассказал директор Института инновационного развития, директор Федерального центра трансфера технологий в медицине СамГМУ Сергей Чаплыгин. Своим опытом по развитию и управлению продуктовыми проектами поделилась директор по реализации программы развития СамГМУ Елена Бибикова. Тему маркетинга научной и инновационной деятельности вуза  раскрыли  заместитель директора Дирекции по реализации программы развития СамГМУ Наталья Степанова и начальник управления по связям с общественностью Артем Савко.   

На втором модуле программы будет рассмотрен вопрос особенностей технологического предпринимательства, который представит Елена Богатова, и экономики проектов – Ольга Алпатова. О своих секретах в создании мотивационной среды инновационной деятельности расскажет директор по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен.

Авторы программы подчеркивают, что она не предполагает слепого копирования готовой модели. Её ключевая задача — демонстрация проверенных на практике механизмов, работающих инструментов и открывающихся возможностей. Это позволяет каждому вузу, используя представленный опыт в качестве фундамента, разработать собственную уникальную модель трансформации, максимально учитывающую внутреннюю специфику и стратегические задачи учебного заведения.

Программа включает модули по стратегическому планированию, трансформации исследовательского и инновационного процессов, управлению научными проектами, коммерциализации разработок, экономике проектов, работе с индустриальными партнерами и построению эффективных команд. Обучение построено на разборе кейсов из практики СамГМУ и стратегических сессиях. Завершает обучение защита конкретных проектов, разработанных участниками по итогам пройденного обучения. Продолжительность программы - 72 часа.

«Программа Школы лидеров науки и лидеров инноваций дает возможность руководителям продуктовых проектов и управленцам исследовательского и инновационного процессов медицинского университета не только получить самые передовые знания в области управления, но и применить их непосредственно на практике – в ходе разработки проектов развития и своих продуктовых проектов. Ключевое отличие Школы – спикеры и разработчики являются действующими управленцами СамГМУ, которые лично реализуют изменения в своем вузе, — комментирует Алексей Комягин, один из авторов программы, — Таким образом, Школа предлагает уникальный шанс освоить передовые инструменты трансформации научных идей в успешные медицинские продукты, минуя этап проб и ошибок».

Ряд ведущих медицинских вузов страны выразили готовность присоединиться к программе, благодаря чему география проекта расширится уже этой осенью. Уже ведется набор следующих групп обучающихся от новых вузов-партнеров.

 

Фото предоставлено пресс-службой СамГТУ

Теги: Медицина Самара Университет

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой.
08 апреля 2025, 14:49
СамГМУ запатентовал уникальную методику лечения онкозаболеваний с использованием натуральных клеток-киллеров
Разработанная в СамГМУ методика уже успешно применяется в Клиниках университета для лечения пациентов с множественной миеломой. Здравоохранение
3224
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы.
28 марта 2025, 16:31
В Клиниках СамГМУ вернули к нормальной жизни пациента с редким сочетанием патологий
Пациент Александр обратился в Клиники СамГМУ с болью в плечевом суставе и ограничением движений, которые возникли после травмы. Здравоохранение
3830
На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья.
20 марта 2025, 17:38
Ректор СамГМУ рассказал о целевой подготовке специалистов
На сегодняшний день в медицинском университете обучается более 8 тысяч студентов, ординаторов и аспирантов из 40 регионов страны и 39 стран зарубежья. Здравоохранение
3743
В центре внимания
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до "Солидарность Самара Арены"
175
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
27 августа 2025  10:39
Уникальный автопробег «Москва – Самара» финиширует в Самарской области
197
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
337
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
448
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
296
Весь список