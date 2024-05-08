В Самарском регионе полицейские встретились со студентами в рамках антинаркотической беседы

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Полицейские рассказали ребятам об опасности наркопотребления и призвали избегать распространяемых в сети Интернет предложений о противоправном заработке.

В одном из ВУЗов областной столицы оперуполномоченный Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Наталья Харская вместе со старшим инспектором Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти капитаном полиции Ксенией Нуштайкиной провели для студентов профилактическое мероприятие антинаркотической направленности.

В ходе встречи полицейские рассказали слушателям о том, какие опасности несет потребление наркотиков для здоровья человека, какие негативные последствия могут возникнуть, включая психологические и физиологические проблемы. Также обсудили социальные проблемы, такие как трудности с законом, нарушение отношений с родными и друзьями и негативное влияние на образование и карьеру.

Особое внимание подполковник полиции обратила на то, как человек может быть вовлечен в оборот наркотиков, и призвала участников встречи быть внимательными и никогда не выполнять сомнительных просьб.

Ксения Нуштайкина, в свою очередь, на конкретных примерах рассказала ребятам о том, как в одночасье рушится судьба из-за, так называемых, лёгких заработков и напомнили об административной и уголовной ответственности.