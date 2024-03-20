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В Самарском регионе готовятся провести «Диктант Победы» в шестой раз

20 марта 2024 15:17
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«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию 26 апреля.

«Единая Россия» проведёт международную историческую акцию 26 апреля. В этом году блок вопросов посвятят 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

Жители Самарской области вновь станут участниками Международного исторического диктанта на тему событий Великой Отечественной войны – «Диктанта Победы». Вопросы организации масштабного мероприятия обсудили на расширенном заседании областного общественного совета федерального партийного проекта «Историческая память».

С каждым годом в Самарской области количество участников акции и площадок проведения неуклонно растёт. В 2023 регион занял первое место по количеству участников и второе по количеству площадок. Всего было создано 1175 площадок, а диктант написали более 64 тысяч человек. Это самый лучший показатель за всего годы проведения мероприятия, отметил координатор партийного проекта «Историческая память» в Самарской области, вице-спикер Думы городского округа Сергей Рязанов: «Планку подняли и удерживаем высоко, и опускать не имеем права. И дело тут вовсе не в цифрах лидерства, хотя такой результат, безусловно, радует. В первую очередь важно сохранить историческую память и правду о тех событиях, передать все это дальше – нашим детям и внукам».

Традиционно диктант проходит во всех школах региона, исторические знания проверяют вместе с учениками педагоги, а также родители. Диктант пишут на площадках не только государственных учреждений и организаций, к популяризации отечественной истории активно подключился большой и малый бизнес, а также крупные промышленные предприятия области, подчеркнул Сергей Рязанов.

Участники встречи поделились лучшими практиками организации масштабного мероприятия. Заместитель главы Сызрани по социальным вопросам Татьяна Журкина рассказала, что помимо школ в городе диктант пройдет во всех библиотеках, молодёжных организациях, не останутся в стороне и промышленные гиганты. «По промышленному потенциалу Сызрань занимает третью строчку среди всех городов региона. Прошли переговоры с такими тяжеловесами, как «Тяжмаш» и другими предприятиями, договоренности достигнуты», – поделилась Татьяна Журкина.

Традиционно  активными участниками диктанта вновь станет инициативная молодёжь: «Волонтеры Победы», представители Самарского союза молодёжи, «Движения первых», «Молодой гвардии Единой России» и других объединений. Причём они не только ответят на вопросы «Диктанта», но и окажут значительную помощь в работе на площадках акции.

Напомним, победители «Диктанта Победы» станут обладателями приглашений на Парад Победы, который пройдёт на Красной Площади в Москве. Учащиеся выпускных классов, показавшие наилучшие результаты, получат дополнительные баллы при поступлении в вузы, если участвовали в «Диктанте» очно.

Подготовиться к «Диктанту Победы» помогут тренировочные тесты на сайте акции диктантпобеды.рф. «Волонтёры Победы» традиционно проведут в онлайн-формате две интерактивные исторические интеллектуальные игры на знание военной истории для учащихся старших классов общеобразовательных организаций - «1418» (4 апреля) и «Наша Победа».

«Мы планируем, что количество площадок в этом году вырастет, как и количество участников. Знание истории своей страны никогда не позволит нам забыть героическое прошлое России, которым гордимся мы и будут гордиться наши дети и внуки», - рассказал федеральный координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Заявить собственную площадку на «Диктант Победы» можно через Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» info@samara.er.ru.

Следите за новостями акции в официальных сообществах международной исторической акции «Диктант Победы» 

в Телеграм: https://t.me/dictation_of_victory

и во  ВКонтакте: https://vk.com/dictation_of_victory.

Напомним, что в прошлом году число площадок «Диктанта» в стране превысило 21,5 тысячи, а число участников составило 1,9 миллиона человек.

Организаторами акции выступают «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество при содействии Минпросвещения России, Рособрнадзора, Россотрудничества, движения «Волонтёры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, Росгвардии, МЧС и другие, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

Теги: Единая Россия Самара

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