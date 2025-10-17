В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   

128

Сегодня во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами. В сентябре 2025 года на базе ГБПОУ «Лицей государственной службы и правоохранительных органов» создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области.

В мероприятии приняли участие первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Михаил Юрьевич Ламонов, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Михайлович Афанасьев, Председатель Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Александр Васильевич Оськин, Председатель Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области Александр Николаевич Шахов, член Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Олег Анатольевич Симерзин, заместитель министра образования Самарской области Татьяна Евгеньевна Лапшова.

В торжественной обстановке приняли клятву кадетов учащиеся подшефных классов следственного управления Следственного комитета России по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области.

Открывая мероприятие, Михаил Юрьевич Ламонов отметил, что принятие клятвы кадета – это приобщение к великим традициям нашей страны и выразил уверенность в том, что верность Родине, благородство, дисциплина и качественная учеба станут для новоиспеченных кадетов главными принципами жизни.

Александр Михайлович Афанасьев поддержал ребят в их жизненном выборе и пожелал уверенности в своих силах, гордо и с честью нести звание кадета.

Председатель Самарской «Союз ветеранов следствия» Александр Васильевич Оськин отметил, что на новоиспеченных кадетах лежит особая ответственность в связи с тем, что в Самарской области они являются первыми учащимися кадетского класса, подшефного следственному управлению Следственного комитета России, и именно на них будут равняться последующие потоки обучающихся кадетов.

Александр Николаевич Шахов выразил уверенность в том, что торжественная клятва станет великолепной основой для молодого поколения на всю дальнейшую жизнь и пожелал благополучия и успехов в учебе.

Момент принятия клятвы особенно волнителен.

Ребята поклялись с достоинством и честью нести звание кадета Следственного комитета России; настойчиво овладевать знаниями, навыками и умениями, строго соблюдать дисциплину, быть образцом порядочности, честности и верности данному слову; воспитывать в себе волю и характер, быть требовательным к себе и справедливым по отношению к своим товарищам; дорожить званием кадета, строго соблюдать заповеди кадета и быть преданным кадетскому братству.

В завершение мероприятия кадеты исполнили Гимн лицея и сделали памятные фотографии с почетными гостями, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО