В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
В повестку были вынесены вопросы социально-экономического развития региона, текущие задачи, планы совместной работы, ход отопительного сезона.
Вячеслав Федорищев провел совещание с главами муниципальных образований региона
После совещания Андрей Орлов ознакомился с работой Тольяттинской городской детской клинической больницы.
Андрей Орлов провел совещание с главврачами медучреждений Тольятти
Главное условие проезда – билет на игру или атрибутика «Крыльев Советов».
В день матча с «Оренбургом» будут курсировать бесплатные шаттлы до «Солидарность Самара Арены»
В субботу, 18 октября, на «Солидарность Самара Арене» пройдет домашний матч «Крыльев Советов» против «Оренбурга».
Развлекательная программа на матче «Крылья Советов» – «Оренбург»
В самарском Этнопарке дружбы народов активисты «Единой России» дали старт подготовке к Параду Памяти-2025.
300 метров памяти: в Самаре развернули гигантскую Георгиевскую ленту
На встрече приемные родители и дети рассказали Вячеславу Федорищеву о своих увлечениях, любимых занятиях и семейных традициях, которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Губернатор Вячеслав Федорищев посетил приемные семьи в Кошкинском районе
Также глава региона выразил признательность за всестороннюю поддержку, которую отрасль оказывает участникам СВО и их семьям.
Вячеслав Федорищев вручил награды в преддверии Дня работников дорожного хозяйства
17 октября 2025 22:14
В сентябре 2025 года создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 

Сегодня во Дворце культуры железнодорожников имени А.С. Пушкина прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами. В сентябре 2025 года на базе ГБПОУ «Лицей государственной службы и правоохранительных органов» создан первый кадетский класс Следственного комитета России по Самарской области. 

В мероприятии  приняли участие первый заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Михаил Юрьевич Ламонов, заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор полиции Александр Михайлович Афанасьев, Председатель Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Александр Васильевич Оськин, Председатель Общественного совета ГУ МВД России по Самарской области Александр Николаевич Шахов, член Самарской региональной общественной организации «Союз ветеранов следствия» Олег Анатольевич Симерзин, заместитель министра образования Самарской области Татьяна Евгеньевна Лапшова. 

В торжественной обстановке приняли клятву кадетов учащиеся подшефных классов следственного управления Следственного комитета России по Самарской области и ГУ МВД России по Самарской области.
Открывая мероприятие, Михаил Юрьевич Ламонов отметил, что принятие клятвы кадета – это приобщение к великим традициям нашей страны и выразил уверенность в том, что верность Родине, благородство, дисциплина и качественная учеба станут для новоиспеченных кадетов главными принципами жизни. 

Александр Михайлович Афанасьев поддержал ребят в их жизненном выборе и пожелал уверенности в своих силах, гордо и с честью нести звание кадета.

Председатель Самарской «Союз ветеранов следствия» Александр Васильевич Оськин отметил, что на новоиспеченных кадетах лежит особая ответственность в связи с тем, что в Самарской области они являются первыми учащимися кадетского класса, подшефного следственному управлению Следственного комитета России, и именно на них будут равняться последующие потоки обучающихся кадетов. 

Александр Николаевич Шахов выразил уверенность в том, что торжественная клятва станет великолепной основой для молодого поколения на всю дальнейшую жизнь и пожелал благополучия и успехов в учебе. 
Момент принятия клятвы особенно волнителен. 

Ребята поклялись с достоинством и честью нести звание кадета Следственного комитета России; настойчиво овладевать знаниями, навыками и умениями, строго соблюдать дисциплину, быть образцом порядочности, честности и верности данному слову; воспитывать в себе волю и характер, быть требовательным к себе и справедливым по отношению к своим товарищам; дорожить званием кадета, строго соблюдать заповеди кадета и быть преданным кадетскому братству.

В завершение мероприятия кадеты исполнили Гимн лицея и сделали памятные фотографии с почетными гостями, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

 

Фото:  пресс-служба СУ СКР СО

