В Самарской области стартовала акция "Узнай о своих долгах"

110

В Самарской области стартовала ставшая традиционной информационная акция «Узнай о своих долгах». Главная ее цель — информирование граждан о способах получения оперативной и достоверной информации о своих долгах через информационные сервисы Службы.

В ходе акции судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты и ознакомят жителей губернии с возможностями электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и личного кабинета на Едином портале государственных услуг, благодаря которым можно самостоятельно отследить информацию об имеющихся задолженностях и оплатить их.

Кроме того, граждан познакомят с возможностями суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», позволяющего должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства.

Сотрудники Службы также разъяснят обратившимся гражданам правила информационной безопасности при оплате задолженности в сети Интернет, раздадут листовки, где будут прописаны простые правила, которые помогут обезопасить себя от уловок мошенников.