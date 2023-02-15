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В Самарской области стартовала акция "Узнай о своих долгах"

15 февраля 2023 12:25
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В Самарской области стартовала акция Узнай о своих долгах

В Самарской области стартовала ставшая традиционной информационная акция «Узнай о своих долгах». Главная ее цель — информирование граждан о способах получения оперативной и достоверной информации о своих долгах через информационные сервисы Службы.

В ходе акции судебные приставы организуют в общественных местах информационные пункты и ознакомят жителей губернии с  возможностями электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и личного кабинета на Едином портале государственных услуг, благодаря которым можно самостоятельно отследить информацию об имеющихся задолженностях и оплатить их.

Кроме того, граждан познакомят с возможностями суперсервиса «Цифровое исполнительное производство», позволяющего должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства.

Сотрудники Службы также разъяснят обратившимся гражданам правила информационной безопасности при оплате задолженности в сети Интернет, раздадут листовки, где будут прописаны простые правила, которые помогут обезопасить себя от уловок мошенников.

Теги: Судебные приставы

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