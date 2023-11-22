В Самарской области сотрудники полиции напомнили юным пешеходам о Правилах дорожного движения

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Полицейские провели профилактические беседы с детьми и напомнили им о правилах безопасного поведения на дорогах.

В Приволжье воспитанники детского сада «Волна-1» побывали в гостях у сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району.

Госавтоинспекторы показали ребятам приборы, которые используют сотрудники ГИБДД в повседневной работе, рассказали, как они работают и ответили на все интересующие малышей вопросы.

Дорожные полицейские напомнили детям Правила дорожного движения, разобрали значения дорожных знаков и объяснили о необходимости присутствия на верхней одежде светоотражающих элементов.

В Клявлино сотрудники полиции напомнили школьникам общеобразовательных учреждений о необходимости быть вдвойне внимательными при движении в жилых зонах и на дворовых территориях, настоятельно рекомендовали не лавировать между стоящими автомобилями, ответственно относиться к своей жизни и здоровью. Разъяснили ребятам значение дорожных знаков, важность применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, особое внимание обратили на использование светоотражающих элементов в темное время суток.

Подобные мероприятия продолжаются на территории всей области.