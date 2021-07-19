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В Самарской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов
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В Самарской области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов

19 июля 2021 16:33
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Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его.

По информации Приволжского УГМС получено штормовое предупреждение: объявлен оранжевый уровень опасности. В период с 20 по 24 июля 2021 года в Самарской области сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов - 5 класс.

Главное управление МЧС СО напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима:

- соблюдайте запрет на посещение лесов;

- не разводите костер в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками (даже вблизи водоёмов);

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы;

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.;

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом;

- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы;

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара.

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за помощью, сообщить по телефону прямой линии лесной охраны по Самарской области: 8-800-100-94-00 (круглосуточно).

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

 

Фото:   облМЧС

Теги: леса пожарная опасность

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