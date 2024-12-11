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В Самарской области провели профилактическую акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!»

11 декабря 2024 11:58
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В Самарской области провели профилактическую акцию «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!»

В ходе мероприятия полицейские напомнили автолюбителям об ответственности за управление транспортными средствами в нетрезвом состоянии.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят профилактические мероприятия с участниками дорожного движения, направленные на сокращение количества ДТП.

Так, в Чапаевске, в рамках акции «Сохрани жизнь! Сообщи о пьяном водителе!» госавтоинспекторы разместили листовки с тематической информацией на АЗС города и пообщались с водителями о важности неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.

В ходе бесед полицейские напомнили автолюбителям о запрете управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции рассказали водителям об административной и уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Теги: БДД

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