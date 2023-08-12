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В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»

12 августа 2023 13:42
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В Самарской области проходят мероприятия в рамках профилактической акции «Стоп, мошенники!»

Полицейские рекомендуют гражданам проявлять бдительность и не доверять незнакомцам.

В Самарской области продолжается масштабная профилактическая акция, в рамках которой сотрудники полиции напоминают населению о схемах и видах мошенничества, а также рассказывают, как избежать обмана.

Так, сотрудники патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» пообщались с местными жителями. Патрульные напомнили подросткам и их родителям о том, какие схемы чаще всего используют мошенники для хищения денежных средств. Призывали проявлять бдительность и не выполнять действия, которые им диктуют неизвестные лица по телефону. Рассказали о недавнем случае, когда злоумышленница под предлогом оплаты дорогостоящего лечения мамы, обманом завладела деньгами несовершеннолетних братьев. Во время профилактической беседы полицейские раздали памятки, в которых охарактеризованы основные виды телефонного мошенничества, а так же способы защиты от дистанционных мошенников.

В Похвистнево дознаватель Межмуниципального отдела Анастасия Краснова рассказала горожанам, как нужно себя вести, если на телефон поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка или правоохранительных органов с сообщением об оформленных кредитах и попытках списания денежных средств со счетов. Младший лейтенант полиции напомнила, что необходимо сразу же положить трубку, а обратиться за помощью можно в дежурную часть полиции. В рамках акции сотрудник полиции вручила жителям тематические листовки и рекомендовала довести полученную информацию до сведения знакомых, соседей и родственников.

Теги: Мошенники

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