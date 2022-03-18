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В Самарской области полицейские и общественники проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов

18 марта 2022 12:02
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В Самарской области полицейские и общественники проводят антинаркотические мероприятия для школьников и студентов

Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области набирает обороты общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятий сотрудники полиции и общественники проводят профилактические встречи с учащимися образовательных организаций региона.

Так, в Сызранском районе полицейские и общественники встретились со студентами первого курса Медико-гуманитарного колледжа. В ходе мероприятия ребятам рассказали о пагубном влиянии наркотических средств на молодой организм, об ответственности, предусмотренной Законодательством РФ за незаконный оборот запрещенных веществ, и призвали сообщать в полицию обо всех ставших известными случаях употребления наркотиков. Председатель Общественного совета при МУ МВД России «Сызранское» Наталья Киреева напомнила ребятам о том, как важно вести здоровый образ жизни и уметь сказать «нет» вредным привычкам.

В мероприятии также приняли участие эксперт-криминалист и инспектор-кинолог со своей служебной собакой, которые рассказали о роли своих подразделений в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

А в Кинельском и Клявлинском районах сотрудники полиции вместе с представителями Общественного совета при территориальных органах внутренних дел провели с учащимися школ беседы, направленные на профилактику наркозависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Старшеклассникам рассказали о негативном влиянии запрещенных веществ на подрастающий организм и тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков, разъяснили административную и уголовную ответственность за их незаконный оборот.

В завершение мероприятия полицейские призвали школьников вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

Теги: Стоп Наркотик

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