В Самарской области полицейские и общественники провели антинаркотические мероприятия для школьников и студентов

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Молодым людям рассказали о последствиях употребления наркотиков и об ответственности за их незаконный оборот.

В Самарской области продолжается общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью». В рамках мероприятий сотрудники полиции и общественники проводят профилактические встречи с учащимися образовательных организаций региона.

Так, в Похвистневском и Приволжском районах полицейские и общественники провели со школьниками и студентами колледжа беседы, направленные на профилактику наркозависимости среди подростков и формирование у молодежи антинаркотического мировоззрения. Учащимся рассказали о тяжелых моральных и физических последствиях употребления наркотиков для организма, напомнили, с какого возраста наступает административная и уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков. Стражи порядка объяснили ребятам, насколько может быть важна любая информация о незаконном распространении наркотиков, и рассказали о том, куда можно обратиться круглосуточно и анонимно и сообщить об известных фактах распространения и употребления наркотических веществ.

Представители Общественного совета призвали учащихся вести здоровый образ жизни, уверенно идти к намеченным целям, самосовершенствоваться и активно проявлять свою антинаркотическую позицию.

В завершение встречи сотрудники полиции ответили на все интересующие вопросы и рассказали молодым людям алгоритм действий, если в отношении них, их друзей или знакомых совершаются противоправные деяния.

Подобные профилактические мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.

ГУ МВД России по Самарской области призывает жителей региона присоединиться к масштабной общероссийской акции, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков!

Сообщить об известных фактах распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ можно:

- на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22, 8(846) 278-22-23;

- на официальный интернет-сайт https://63.мвд.рф через сервис «Прием обращений».