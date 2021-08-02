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В Самарской области подразделения Росгвардии завершили боевое слаживание

2 августа 2021 10:15
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В Самарской области подразделения Росгвардии завершили боевое слаживание

Подразделения ОМОН, СОБР, вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов приняли участие в завершающем этапе оперативно-стратегического учения «Заслон — 2021». Тактико-специальные занятия состоялись на базе ОМОН г. Тольятти. В ходе тренировки сотрудники спецподразделений отработали совместные действия по поиску и нейтрализации противника в условиях динамично развивающейся оперативной обстановки.
Сотрудники ОМОН (на транспорте) отразили вооруженное нападение на сопровождаемую ими колонну с гуманитарным грузом. При этом часть нападавших была нейтрализована, одному удалось укрыться в трехэтажном здании. Сотрудники Росгвардии с использованием БПЛА выявили местонахождение противника. Высотники СОБР «Омега» взяли штурмом укрытие противника и задержали злоумышленника. Кроме того, офицеры росгвардейского спецназа отработали действия по задержанию вооруженных преступников, захвативших автобус с пассажирами.
- Очень правильно и грамотно была организована подготовка личного состава при проведении учений. Силы специального назначения и вневедомственной охраны готовы выполнить любую задачу, - сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко.
По оценке генерал-майора полиции Эсауленко, все подразделения с поставленными задачами справились успешно и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

 

Теги: Заслон-2021 Росгвардия учения

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