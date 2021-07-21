В Самарской области подразделения Росгвардии принимают участие в учении «Заслон-2021»

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Сотрудники и военнослужащие Росгвардии отработали практические действия в соответствии с замыслом учения в условиях специально смоделированной динамично меняющейся оперативной обстановки.

Сотрудники ОМОН (на транспорте) отразили условное нападение вооруженных преступников на контрольно-пропускной пункт. Бойцы нейтрализовали противника, который на автомобильном транспорте пытался прорваться через КПП.

Офицеры СОБР «Омега» отработали действия по обезвреживанию вооруженных бандитов, находящихся в здании. Под прикрытием бронетехники сотрудники Росгвардии взяли штурмом помещения, в которых укрылся противник. При этом часть условных преступников была нейтрализована, один из злоумышленников задержан.

За ходом занятий специальных подразделений Росгвардии наблюдали руководители правоохранительных органов и силовых структур региона. Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Александр Эсауленко положительно оценил результаты учения. «Все цели, которые мы ставили перед участниками тренировки, достигнуты. Сотрудники спецподразделений доказали, что способны эффективно действовать в условиях молниеносно меняющейся обстановки» - подвел итоги генерал-майор полиции Эсауленко.