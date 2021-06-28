В Самарской области оперативный штаб провел тренировку спецподразделений силовых ведомств

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Сотрудники специальных подразделений региональных Управлений Росгвардии и ФСИН совместно с военнослужащими 15 миротворческой бригады приняли участие в тренировке под руководством оперативного штаба в Самарской области.

Согласно сценарию, вооруженные преступники находились в частном домовладении, расположенном на территории населенного пункта. Сотрудники ОМОН Росгвардии при поддержке военной бронетехники заблокировали бандитов в здании. Один из них сдался стражам правопорядка, остальные оказали вооруженное сопротивление.

Учитывая то, что злоумышленники отказались идти на переговоры, оперативный штаб принял решение о штурме здания. Его захват произвели сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии и спецназа «Мангуст» ФСИН. Бойцы отрабатывали самый сложный вариант спецоперации – согласно ему предполагалось, что внутри могут находиться гражданские лица.

В результате условные преступники были нейтрализованы. Подразделения силовых ведомств, принимавших участие в тренировке, успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами.