Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре заболели 100 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Днем 29 июня местами по Самарской области ожидается гроза, усиление южного ветра 15-20 м/с, град.
В Самарской области сохранится жара до +38 С
Гид по сервисам Сбера, которые позволят сделать лето еще красочнее. 
Гид: как не упустить лето
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
Путин и Си Цзиньпин объявили о продлении российско-китайского договора о дружбе
У спортсменов Самарской области 3 награды.
В Чебоксарах состоялся чемпионат России по легкой атлетике
Красивое мероприятие с культурно-историческими корнями. Праздник пройдет у подножия горы Шишка.
В поселке Гавриловский Самарской области состоится праздник «День степи. Толстовские скачки»
Представители городской администрации, эксперты, ученые высказали предложения по актуализации блока документа «Пространство».
В Самарском университете прошла стратегическая сессия «Пространственное развитие и создание комфортной городской среды»
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
68% работников Самарской области в жару продолжали работать из офиса
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.17
-0.16
EUR 86.19
-0.14
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
"На сопках Маньчжурии": открывает фестиваль шествие по Волжскому проспекту
В Самаре прошел Кубок СО по мини-футболу среди сотрудников Госавтоинспекции
В Самаре прошел спортивный праздник Госкорпорации Ростех «Ударная десятка»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самарской области оперативный штаб провел тренировку спецподразделений силовых ведомств

28 июня 2021 11:47
153
В Самарской области оперативный штаб провел тренировку спецподразделений силовых ведомств

Сотрудники специальных подразделений региональных Управлений Росгвардии и ФСИН совместно с военнослужащими 15 миротворческой бригады приняли участие в тренировке под руководством оперативного штаба в Самарской области.

Согласно сценарию, вооруженные преступники находились в частном домовладении, расположенном на территории населенного пункта. Сотрудники ОМОН Росгвардии при поддержке военной бронетехники заблокировали бандитов в здании. Один из них сдался стражам правопорядка, остальные оказали вооруженное сопротивление.

Учитывая то, что злоумышленники отказались идти на переговоры, оперативный штаб принял решение о штурме здания. Его захват произвели сотрудники СОБР «Омега» Управления Росгвардии и спецназа «Мангуст» ФСИН. Бойцы отрабатывали самый сложный вариант спецоперации – согласно ему предполагалось, что внутри могут находиться гражданские лица.

В результате условные преступники были нейтрализованы. Подразделения силовых ведомств, принимавших участие в тренировке, успешно справились со всеми поставленными перед ними задачами.

Теги: ОМОН Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой
24 июня 2021, 10:50
Росгвардейцы задержали злоумышленников, вооруженных гвоздодерами и кувалдой
Инцидент произошел в Чапаевске. Происшествия
459
Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России по футболу
21 июня 2021, 13:39
Военнослужащие Центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии сняли видеоролик в поддержку сборной России по футболу
Присоединяемся и желаем наших футболистам успехов в предстоящем матче!
Общество
579
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
02 июня 2021, 12:24
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН. Происшествия
555
В центре внимания
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
28 июня 2021  12:33
Завершается строительство транспортных развязок на примыканиях к ОЭЗ Тольятти
124
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
27 июня 2021  12:59
Объявлен желтый уровень опасности из-за грозы в Самарской области
528
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
27 июня 2021  12:23
В Самарской области за сутки на 26 июня выявлены 207 заболевших коронавирусом
535
Дмитрий Азаров проверил готовность нового COVID-центра в Тольятти.
26 июня 2021  21:15
Новый COVID-госпиталь Самарской области примет первых пациентов 1 августа
889
В Самарской области обещают еще одну грозу
26 июня 2021  13:33
В Самарской области обещают еще одну грозу
894
Весь список