В Самарской области объявлен двухдневный траур.

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Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.



- В связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях, террористическими обстрелами западных приграничных субъектов Российской Федерации и в целях выражения солидарности с пострадавшими постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта 2024 года, - говорится в постановлении.



Кроме того, в эти дни в регионе ограничено проведение спортивных, культурных, увеселительных мероприятий.