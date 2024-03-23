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В Самарской области объявлен двухдневный траур

23 марта 2024 14:59
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Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

Соответствующий документ подписал губернатор Дмитрий Азаров.

- В связи с трагическими событиями, приведшими к человеческим жертвам в Белгородской и Московской областях, террористическими обстрелами западных приграничных субъектов Российской Федерации и в целях выражения солидарности с пострадавшими постановляю объявить траур на территории Самарской области 23 и 24 марта 2024 года, - говорится в постановлении.

Кроме того, в эти дни в регионе ограничено проведение спортивных, культурных, увеселительных мероприятий.

Теги: Дмитрий Азаров Самара

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