В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы

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На мощных объектах телерадиовещания Самарской области запланирована квартальная профилактика, требующая отключения теле- и радиопередающего оборудования. На время будут выключены передатчики, транслирующие цифровое и аналоговое телевидение, а также радиоканалы. Время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов

Из-за плановой профилактики в январе, феврале 2023 года на радиотелевизионных станциях (РТС) ожидаются перерывы трансляции 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, аналоговых телеканалов и FM-радиостанций, в том числе, телеканала «Губерния», аналоговых радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», «Губерния».

Перерывы в телерадиовещании запланированы с 8:00 час. до 17:00 час. МЕСТНОГО времени:

- 23 января на РТС Самара (в зоне охвата г.о. Новокуйбышевск) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения и FM - радиостанций;

- 24 января на РТС Самара – радиоканалов «Радио России» и «Маяк» в аналоговом формате и FM-радиостанций;

- 25 января на РТС Самара – радиоканала «Вести ФМ» в аналоговом формате и FM-радиостанций;

- 31 января на РТПС Жигулевск (в зоне охвата г.о. Тольятти и часть н.п. Ставропольского района) – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Губерния» в аналоговом формате;

- 02 февраля на РТС Сызрань – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, а также радиоканалов «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ» и «Губерния» в аналоговом формате;

- 07 февраля на РТС Сергиевск – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Губерния», а также радиоканалов «Радио России», «Губерния» в аналоговом формате;

- 09 февраля на РТС Большая Глушица – 20 телевизионных и трех радиоканалов цифрового эфирного телевидения, телеканала «Губерния», а также радиоканалов «Радио России», «Губерния» в аналоговом формате.

По причине проведения профилактических работ на Центральной земной спутниковой станции (ЦЗС) 25 января 2023 года с 08:00 часов до 17:00 часов МЕСТНОГО времени планируются остановка трансляции телевизионного канала «Губерния» («Самарское губернское телевидение») и радиоканала «Губерния» («Самарское губернское радио») на всех объектах вещания указанных каналов на территории Самарской области.

В самарском филиале РТРС отметили, что плановое проведение профилактических работ необходимо с целью проверки и увеличения срока службы оборудования, обеспечения бесперебойной трансляции.

Если после возобновления трансляции приём телесигнала у телезрителей не восстановился автоматически, рекомендуется провести перезагрузку ТВ-приставки (телевизора) и повторный поиск телеканалов: это позволит «сбросить» накопленные ошибки программного обеспечения приемного оборудования и восстановить приём.

Расписание плановых профилактических работ (по мск.времени), предполагающих отключение телевизионного и радиосигнала, можно посмотреть на сайте смотрицифру.рф — официальный сайт РТРС (rtrs.ru) в разделе « Временные отключения телерадиоканалов (rtrs.ru) и в «Кабинете телезрителя», а также во вкладке «Вещание» в бесплатном мобильном приложении «Телегид».

Уточнить перерывы в теле-радиотрансляции можно по телефону федеральной Горячей линии 8-800-220-20-02 (звонок по России бесплатный).