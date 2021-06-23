В Самарской области чипирование домашних животных предложили сделать обязательным

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В ближайшее время в Самарской области могут усилить контроль над домашними животными. С такой инициативой обратились в губернскую думу депутаты из Сызрани.

— Они предложили обязать владельцев и заводчиков чипировать питомцев. Также парламентарии считают, что необходимо создать единую базу данных. В нее будут вносить необходимую информацию о животном, — пояснили представители губернской думы.

По мнению народных избранников из Сызрани, соответствующие изменения необходимо закрепить на законодательном уровне. Как минимум поправки нужно внести в закон «Об ответственном отношении к животным» и КоАП РФ.

Однако инициативу сызранских депутатов не поддержали их коллеги из губдумы. Дело в том, что с аналогичным предложением в федеральный парламент обратились представители государственного собрания Курултай Республики Башкортостан. Если их поддержат, то смысла в повторном внесении поправок в законы в Самаре не видят. Поэтому депутатов из Сызрани попросили дождаться итогов рассмотрения инициативы в Госдуме.

Сейчас же чипирование животных — процедура добровольная. Как утверждают специалисты, небольшая микросхема может вместить в себя не только паспорт, но и медицинскую карту домашнего любимца. Более того, имплант позволяет быстрее найти собаку или кошку, если они сбегут из дома или потеряются. Однако пока на такое решаются не все владельцы домашних животных, пишет 63.ru.