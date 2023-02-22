В самарских компаниях 23 февраля празднуют за счет сотрудниц

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Исследовательский центр Зарплаты.ру спросил 1890 россиянок в возрасте 25-55 лет, в том числе в Самарской области, как принято праздновать 23 февраля у них на работе. Оказалось, что угощение и подарки чаще всего оплачивают сами сотрудницы, либо частично делят расходы с компанией.

В 87% компаний обязанность устраивать корпоративный праздник в честь 23 февраля лежит на женской части коллектива и лишь в 8% — на HR-отделе.

Подарки мужчинам принято дарить в 94% компаний Самарской области. В 57% их покупают женщины за свой счет, у 12% подарки оплачивает компания, а в 31% расходы делятся между женской частью коллектива и компанией.

Чаще всего коллектив собирает по 400-500 рублей с каждой сотрудницы (30%), 200-300 рублей собирают в 29% компаний, по 100-200 рублей скидываются в 15%. Сумму, превышающую 500 рублей, собирают также в 15% компаний.

В подготовке праздника участвуют 83% респонденток, из них 91% добровольно, а 9% — потому что нельзя отказаться.

На вопрос «В каком формате у вас на работе принято праздновать 23 февраля?» ответы распределились следующим образом (была дана возможность выбрать несколько вариантов):

фуршет — 76%

конкурсы, игры, викторины — 28%

рассылка поздравлений по мейлу — 17%

поход в ресторан или кафе — 11%

приглашение аниматоров — 5%.

За еду и напитки платит компания у 27% респонденток, 42% полностью берут праздничный стол на себя, а у 25% расходы на угощение распределяются между компанией и сотрудницами.

Празднование 23 февраля на работе одобряют 95% респонденток в Самарской области.