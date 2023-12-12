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В Самаре запрет Минпросвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников

12 декабря 2023 14:51
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В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет.

Родители хотят быть на связи со своими детьми, пока те в школе, но поддерживают запрет использования мобильных на уроках. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители школьников и учителя из Самары.

В Самаре запрет на использование детьми мобильных телефонов на уроках в равной мере поддерживают и учителя, и родители. Запрет на мобильные в школе: учителя — за, родители — против.

Запрет Министерства просвещения на использование мобильных телефонов на уроках поддерживают 82% родителей школьников. Причем отцы чаще матерей высказывались за эту инициативу: 84% против 81% соответственно. Среди учителей запрет использования мобильных телефонов на уроках поддерживают 89% опрошенных.

В вопросе о полном запрете на сотовые телефоны в школах единства нет. Подобную идею поддерживают 6 из 10 педагогов и лишь 3 из 10 родителей. Матери чаще отцов против того, чтобы дети оставляли телефоны дома.


 

Теги: Самара Школа

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