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В Самаре закрашивают рекламу наркотиков

9 августа 2024 09:54
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В Самаре закрашивают рекламу наркотиков

В Сызранском, Волжском и Кошкинском районах сотрудники полиции, представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел и неравнодушные жители закрасили надписи, содержащие пропаганду незаконного оборота наркотиков на территории придорожного точки общепита. В рамках мероприятия организаторы раздали присутствующим памятки, содержащие номера телефонов, по которым можно обратиться в случае выявления рекламы наркотиков или совершения в отношении них противоправных действий.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с подростками и их родителями, предупредив об ответственности за пропаганду наркотических и психотропных веществ не только в сети, но и за распространение рекламы в виде надписей на стенах зданий, а также призвали передать услышанную информацию своим сверстникам.

Областная полиции призывает жителей региона не оставаться равнодушными, присоединиться к оперативно-профилактическому мероприятию, занять активную жизненную позицию и внести свой вклад в противодействие незаконному обороту наркотиков.

Теги: Судебные приставы

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