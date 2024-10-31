В Самаре впервые прошел форум для промышленников, IТ-компаний и медработников

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В Самаре по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева состоялся первый ИТ-форум «Регион 63: цифровая стратегия будущего». На полях форума, организованного при поддержке регионального департамента информационных технологий и связи и АНО «Проектный офис цифрового развития Самарской области», представители федеральной власти, региональных вузов, цифрового кластера, промышленности и ИТ-компаний, учреждений здравоохранения, банковского и некоммерческого сектора обсудили актуальные вопросы взаимодействия в условиях импортозамещения.

Более 250 участников, свыше 40 спикеров, 5 секций и жаркие дискуссии – на форуме прозвучали предложения по ряду актуальных вопросов, таких, как ликвидация дефицита кадров, льготное налогообложение и новым возможностям, которые открываются перед ИТ-сообществом в условиях санкций.

Открыл форум вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. В своем приветственном слове он отметил, что «по многим показателям в части развития ИТ-отрасли Самарская область занимает лидирующие позиции. Наша первая задача – поддерживать этот уровень в перспективе и трансформировать Самарскую область в ИТ-бренд».

Вице-губернатор также обозначил совместные задачи, одна из ключевых – продвинуть решения самарских ИТ-компаний в промышленном сегменте. В Самарском регионе сегодня работают компании, которые входят в ТОП-25 ведущих системных региональных интеграторов, решающих задачи по развертыванию сложных программных комплексов, и представляют высокотехнологичные платформенные решения, связанные, в частности, с электронным документооборотом и охраной труда, информационной безопасностью, бережливым производством.

Пленарное заседание открыла председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская, подчеркнув, что российский диалог между промышленниками и ИТ-компаниями зародился именно здесь, в Самаре:

«Два года назад мы совместно с правительством Самарской области провели здесь конференцию «Отечественный софт». Она стала первым открытым диалогом между ИТ и промышленниками. И Самара была выбрана не случайно, так как это, в первую очередь, крупнейший промышленный регион. И, во-вторых, правительство Самарской области всегда открыто к подобного рода инициативам».

Одной из ключевых тем ИТ-форума стал вопрос о мерах государственной поддержки развития технологического, финансового, кадрового суверенитета страны. Директор Центра компетенций «Цифровая экономика», член Совета Федерации по цифровой экономике Надежда Сурова отметила, что в этих целях важна помощь технологическим и цифровым стартапам на всех этапах роста. Кроме того, по ее мнению, не стоит забывать и о кадровом потенциале. «В современных условиях актуально направление БАС (беспилотные авиационные системы). В этой связи крайне востребованы такие направления подготовки кадров, как оператор, разработчик, производитель и эксплуататор», - отметила спикер.

У регионального ИТ-сообщества есть много актуальных кейсов, востребованных в текущих условиях в первую очередь в направлении импортозамещения и ликвидации кадрового дефицита.

«Мы готовим не только медиков, но и кадры в сфере ИТ, – рассказал ректор Самарского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук, профессор Александр Колсанов. – Это айтишники с углубленными знаниями анатомии, физиологии и других медицинских дисциплин. На университетской цифровой кафедре соответствующие компетенции приобретают более тысячи будущих медиков. В институте инновационного развития работают свыше 200 ИТ-специалистов, которые создают конкретные ИТ-продукты. Наши готовые решения уже доступны в большинстве российских регионов и в 15 странах мира».

Сегодня для российской экономики необходимо подготовить 500-700 тысяч специалистов по информационным технологиям. Именно поэтому необходимо повышать вовлеченность молодежи в сферу информационных технологий. Такую задачу ставит и правительство региона, уделяя большое внимание популяризации ИТ-специальностей среди молодежи. В Самарской области проходят профильные ИТ-мероприятия в области информационных технологий и информационной безопасности – Volga CTF, VSFI, Volga IT Camp, «Кибер Код»; самарские школьники и студенты активно участвуют в федеральных ИТ-проектах «Урок цифры», «Цифровой диктант», «Код будущего» и все чаще выбирают для себя профессию, связанную с разработкой, внедрением и поддержкой программного обеспечения, аппаратных средств, сетей и других технологических решений. Участники встречи, в частности, говорили о необходимости формирования сквозного цикла подготовки современного инженера, начиная со школы, для повышения конверсии «из школьника в инженеры».

«При этом наличие диплома еще не говорит о том, что выпускник принесет пользу на рабочем месте, – отметил президент Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, председатель Общественной палаты Самарской области, академик РАН Виктор Сойфер. – И вот здесь важна связка – вуз, ИТ-сообщество и предприятия. Задача высшей школы – выпускать специалиста, который может максимально точно решать конкретные задачи конкретного предприятия».

О проблемах с ИТ-кадрами говорили и представители промышленного сектора экономики Самарской области. По словам заместителя управляющего директора – директора по цифровой трансформации Павла Бехера, в настоящее время существует проблема кадрового голода и слабой связи между предприятиями, вузами и ИТ-компаниями. «Для решения этого вопроса нужно сфокусироваться на подготовке специалистов для самарских предприятий и выстроить тесное взаимодействие с вузами. ИТ-бизнесу необходимо сосредоточить свое внимание на тех решениях, которые внедряют местные предприятия с учетом потребностей того или иного производственного контура, в частности, остановиться на применении искусственного интеллекта (управление данными) для промышленного производства», - заявил эксперт.

Участники форума «Регион 63: цифровая стратегия будущего» продолжили работу на заседаниях профильных секций, где обсудили, в частности, развитие некоммерческого ИТ‑сектора – одного из ключевых вопросов ИТ-форума. Эксперты считают, что необходимо консолидировать работу всех некоммерческих ИТ-организаций и создать в регионе экспертный клуб НКО, где участники могли бы делиться своим опытом, генерировать идеи, развивать сопутствующие ИТ-проекты. «В Самарской области некоммерческий сектор сгенерировал и воплотил в жизнь много интересных айти- кейсов – от спортивного программирования, до проектов в сфере образования и социальной тематики, – рассказал руководитель Проектного офиса цифрового развития Самарской области Дмитрий Камынин. – Сегодня необходимо создать реестр таких мероприятий и привлечь дополнительное бюджетное финансирование для реализации как уже существующих проектов, так и новых идей. Также считаем необходимым расширить меры государственной поддержки айти-специалистов на преподавателей, которые готовят будущие кадры и сотрудников некоммерческих организаций, занимающихся проектной деятельностью в сфере информационных технологий».

В ходе работы профильных секций эксперты также обсудили государственную поддержку ИТ‑отрасли, рассмотрели удачные кейсы регистрации ИТ-бизнеса, оценили уровень доступности господдержки. В ходе обсуждений участники выразили мнение, что в ИТ-секторе важен акцент на человекоцентричности и нестандартную мотивацию.

Фото: Проектный офис цифрового развития Самарской области