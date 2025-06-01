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В Самаре впервые прошел чемпионат России по ММА

1 июня 2025 17:22
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Сильнейшие бойцы среди мужчин и женщин состязались на арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.

С 30 мая по 1 июня в Самаре проходил чемпионат России по смешанному боевому единоборству. Наш регион впервые принимал соревнования по ММА такого уровня.

Сильнейшие бойцы среди мужчин и женщин состязались на арене Дворца спорта имени Владимира Высоцкого.

Результаты соревнований будут учтены при формировании национальной сборной для участия в чемпионате мира.

Участников соревнований приветствовал вице-губернатор - руководитель Администрации Губернатора Самарской области Дмитрий Яковлев. Он отметил эффективную работу региональной Федерации ММА.

«Благодаря поддержке Губернатора Вячеслава Федорищева в Самарской области активно развивается как массовый так и профессиональный спорт. Сегодня мы впервые принимаем чемпионат страны. Для нас это большая честь и еще большая ответственность.

С каждым годом единоборства становятся все более популярными в Самарской области и всей России. Желаю всем спортсменам показать отличную подготовку, силу воли и самодисциплину - честной борьбы и уверенных побед! Уверен, вместе мы сделаем все необходимое, чтобы достичь самых высоких спортивных результатов», – сказал Дмитрий Яковлев.

ММА как вид спорта активно развивается в Самарской области при поддержке областных властей. В рейтинге эффективности Союза ММА России самарская региональная федерация смешанного боевого единоборства входит в топ-5 федераций по стране.

Проведение соревнований всероссийского уровня активно способствует вовлечению молодежи в систематические занятия физкультурой и спортом, что отвечает целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

 

Фото:   минспорта СО

Теги: Самара

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