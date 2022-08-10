В Самаре воспитанники военно-патриотических клубов зарядились энергией с Росгвардией

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В рамках акции «Зарядись энергией с Росгвардией» сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Самарской области организовали день открытых дверей для воспитанников нескольких городских военно-патриотических клубов. Занятие с молодыми людьми проводил участник миротворческой операции в Югославии, капитан полиции Михаил Самойлов. Он рассказал о требованиях, предъявляемых к тем, кто хочет поступить на службу во вневедомственную охрану, подчеркнул необходимость вести здоровый образ жизни, отказываясь от вредных привычек и излишеств. В ходе практической части занятия сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии продемонстрировали курсантам приемы рукопашного боя. Показные занятия сопровождались увлекательным рассказом об истории развития уникальных отечественных систем самозащиты без оружия.



- Современная жизнь искушает молодых людей. Зачастую они ведут малоподвижный образ жизни, много времени проводя в интернете и социальных сетях. Между тем, силу, скорость и мужество так не выработаешь. И настоящим мужчиной не станешь. Отрадно, что многие из тех, кто в рамках акции «Зарядись энергией с Росгвардией» пришли сегодня к нам, на день открытых дверей, активно занимаются спортом и обладают хорошей физической формой. Таких молодых людей мы с радостью готовы видеть в наших рядах, разумеется, после того, как они отслужат в армии, - подчеркнул капитан полиции Михаил Самойлов.