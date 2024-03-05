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В Самаре вновь, как и 82 года назад, прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича

5 марта 2024 20:56
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Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» из Донецка.

Во вторник, 5 марта, в Самарском академическом театре оперы и балета вновь прозвучала легендарная Симфония №7 («Ленинградская») Дмитрия Шостаковича. Величайшее произведение для семей военнослужащих, жителей и гостей областной столицы исполнил «Оркестр непокоренных» с лучшими музыкантами Самарской области под управлением дирижера Донецкой государственной академической филармонии Михаила Илющенко. С этим знаменательным событием поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Напомним, премьера Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича 5 марта 1942 года на самой большой сцене Куйбышева – запасной столицы страны. 82 года назад знаменитое сегодня на весь мир музыкальное произведение исполнил оркестр Большого театра, который находился в эвакуации. Композитор начал работу над симфонией в осажденном Ленинграде, а завершил уже в здесь, на берегах Волги.

«Сегодня в театре оперы и балета, как и 82 года назад, как и все годы, когда это стало нашей традицией, звучит седьмая симфония Дмитрия Шостаковича. Я очень рад, что зал вновь полон, – отметил губернатор. – Хочу поприветствовать в этом зале семьи наших героев – защитников Отечества, участников специальной военной операции».

Отдельно Дмитрий Азаров поприветствовал сводный оркестр, основу которого составили музыканты Донецкой государственной академической филармонии. «Для нас большая честь, что сегодня исполнение симфонии будет звучать здесь благодаря нашим братьям, друзьям из Донецкой народной республики. И я очень рад приветствовать на этой сцене сводный оркестр, в котором конечно же самарские музыканты, но основу его составляют музыканты государственной филармонии Донецка – непокоренного города. Спасибо, что сегодня вы здесь в этот важный для нас день», – обратился руководитель региона. Он поблагодарил маэстро Михаила Илющенко, которому удалось в короткие сроки объединить творчество музыкантов из Донецка, Самары и Тольятти.

«Для меня и для артистов Донецкого академического симфонического оркестра, музыкантов Самарской области сегодня очень ответственный концерт. Ровно 82 года назад на этой сцене состоялась мировая премьера этого величайшего сочинения – седьмой симфонии Шостаковича. Для нас большая честь выступить сегодня в этом городе и исполнить эту симфонию, которая несет в себе не только те чувства и мысли людей, переживших блокаду Ленинграда и Великую Отечественную войну, но призывает нас к высоким, духовным идеям, чувствам, призывает нас задуматься и понять, как страшна война, – подчеркнул Михаил Илющенко, приветствуя зрителей в зале. – Сейчас мы тоже переживаем тяжелый период – и наш оркестр, все жители Донецка. Но я уверен, что мы переживем это время и все закончится нашей Победой. И музыка Шостаковича – этого великого Шекспира XX века, как его называют, – нам в этом поможет».

Трудно найти музыкальное произведение, которое с такой захватывающей силой отражает победу добра над злом, счастья над страданием. «Мужественное, победоносное, совершенно выдающееся музыкальное произведение вновь звучит в этом зале. Эта симфония вселяет мужество, стойкость и веру в Победу, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Эта симфония стала предвестником Великой Победы, вселила победоносный дух в наш народ. Так будет и теперь, 82 года спустя».

 

Фото:   Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Самара

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