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В Самаре в здании Арбитражного суда проведено пожарно-тактическое учение

24 сентября 2022 13:34
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В Самаре в здании Арбитражного суда проведено пожарно-тактическое учение

23 сентября в Самаре было проведено показное пожарно-тактическое учение (ПТУ) в здании Арбитражного суда, в котором принимали участие силы и средства Самарского местного пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований, медицинских организаций, правоохранительных органов, администрации объекта.

Учение проводилось в целях обучения персонала суда методам эвакуации при пожаре, демонстрации тактических приемов и способов проведения спасательных работ при тушении пожара на объектах с массовым пребыванием людей, отработки действий по эвакуации людей и тушению условного пожара звеньями газодымозащитной службы.

Для достижения данных целей руководством были поставлены задачи отработать вопросы эвакуации персонала при пожаре, взаимодействия пожарно-спасательных подразделений, администрации суда и служб жизнеобеспечения при тушении пожара.

Пожарно-тактические учения проходили под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Васильевича Бойко и председателя Арбитражного суда Самарской области Сергея Юрьевича Каплина.

По тактическому замыслу, пожар произошёл в результате короткого замыкания в помещении конференц-зала на эстраде, расположенной на втором этаже. Пожар был обнаружен в результате сработки автоматической пожарной сигнализации.

Такой пожар опасен тем, что образуется сильное задымление и происходит быстрое распространение огня. Затрудняется эвакуация из-за большого скопления людей.

Условный пожар распространился по всей эстраде и конференц-залу, затронул комнату президиума и аппаратную. На 2-ом этаже здания образовалось сильное задымление.

Пожару был присвоен ранг "Пожар №2".

В результате сработки сигнала тревоги сотрудники суда оперативно эвакуировались из здания в соответствии с планом эвакуации.

Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения, звеньями газодымозащитной службы провели проверку всех помещений на наличие людей и приняли меры по тушению пожара.

Пожарно-спасательные подразделения провели боевое развертывание с установкой двух автолестниц в окна второго этажа для подачи стволов на защиту путей эвакуации и тушение пожара, организовали прокладку рукавных линий для скорейшей ликвидации огня.

Силами пожарно-спасательных подразделений и поисково-спасательной службы организовали эвакуацию двух пострадавших с последующей передачей работникам медицины катастроф для оказания первой медицинской помощи.

С поставленными задачами личный состав Самарского местного пожарно-спасательного гарнизона справился в полном объеме.

Подводя итоги пожарно-тактического учения, начальник Главного управления и председатель суда поблагодарили личный состав за участие в учении, отметили правильные действия администрации учреждения и профессиональную работу пожарно-спасательных подразделений по спасению людей и тушению условного пожара, а также высокий уровень взаимодействия пожарных со специалистами объекта и со всеми службами, принимавшими участие в учениях.

Цели учения достигнуты, все поставленные задачи выполнены.

В ходе тренировки персоналом из здания было эвакуировано 180 человек.

При ликвидации условного пожара было задействовано 14 единиц техники и 68 человек личного состава.

Теги: МЧС

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