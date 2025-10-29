Я нашел ошибку
Сборная Самарской области отправляется на Национальный чемпионат «Абилимпикс»
В Самарской области обследовали 840 пунктов ГГС
Минобрнауки предложило не выделять платные места направлениям с ЕГЭ ниже 50
Средний размер пособия беременным студенткам в РФ превысил 90 тысяч рублей
Народный фронт в Самарской области приглашает к участию в проекте «Все для Победы!»
Снесен павильон, в котором продавалась алкогольная продукция
Следуя инструкциям мошенника, самарец перевел все свои накопления по указанным реквизитам
Лейблы предложили штрафы за незаконное использование голоса
Мероприятия
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия

29 октября 2025 09:37
В преддверии XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года, Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области обращает внимание граждан – владельцев оружия на необходимость неукоснительного соблюдения федерального законодательства, регламентирующего его оборот.

Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия о недопущении фактов ношения оружия в состоянии опьянения, а также во время участия в массовых мероприятиях. Запрещено хранение оружия и боеприпасов дома вне запирающихся на замок сейфов или металлических шкафов (ящиков), а также его ношение не в кобурах, а в барсетках, сумках. Все это может привести к утрате оружия либо его хищению, а также к чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», на территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного или метательного стрелкового оружия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций.

Также специалисты подразделений ЛРР Росгвардии обращают внимание на необходимость своевременного продления разрешительных документов на хранение и ношение гражданского оружия и недопустимость хранения оружия по лицензиям (разрешениям), срок действия которых истек.

За совершение вышеуказанных правонарушений Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность, предусматривающая наказание в том числе в виде административного ареста с конфискацией оружия.

Новости по теме
В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии
24 октября 2025, 11:29
В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии
На протяжении трех недель участники сбора под руководством опытных инструкторов интенсивно оттачивали свое профессиональное мастерство. Спорт
480
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе
21 октября 2025, 13:02
Бойцы СОБР «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области стали победителями международного турнира по тактической стрельбе
В награду за блестящее выступление бойцы «Омеги» получили не только заслуженные медали и дипломы победителей, но и специальный приз – сертификат на... Спорт
555
Сотрудница Росгвардии из Самарской области завоевала два «золота» чемпионата Приволжского округа по плаванию
07 октября 2025, 12:48
Сотрудница Росгвардии из Самарской области завоевала два «золота» чемпионата Приволжского округа по плаванию
В упорной борьбе сотрудница Управления Росгвардии по Самарской области одержала две победы в личном зачете на дистанции 50 метров. Спорт
642
В центре внимания
На совещании обсудили вопросы обеспечения безопасности критически важных объектов и эффективность принимаемых мер по их защите в условиях проведения специальной военной операции.
28 октября 2025  21:14
Вячеслав Федорищев принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации
327
В ходе совещания с докладами выступили профильные руководители.
28 октября 2025  19:57
Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба по подготовке региона к форуму «Россия – спортивная держава»
946
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
341
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
303
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
579
