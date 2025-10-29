В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия

107

В преддверии XIII Международного форума «Россия — спортивная держава», который пройдет в Самаре с 5 по 7 ноября 2025 года, Центр лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области обращает внимание граждан – владельцев оружия на необходимость неукоснительного соблюдения федерального законодательства, регламентирующего его оборот.

Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия о недопущении фактов ношения оружия в состоянии опьянения, а также во время участия в массовых мероприятиях. Запрещено хранение оружия и боеприпасов дома вне запирающихся на замок сейфов или металлических шкафов (ящиков), а также его ношение не в кобурах, а в барсетках, сумках. Все это может привести к утрате оружия либо его хищению, а также к чрезвычайным ситуациям.

В соответствии с пунктом 5 статьи 6 Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», на территории Российской Федерации запрещается ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного или метательного стрелкового оружия в состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного поражения на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской Федерации охрану указанных организаций.

Также специалисты подразделений ЛРР Росгвардии обращают внимание на необходимость своевременного продления разрешительных документов на хранение и ношение гражданского оружия и недопустимость хранения оружия по лицензиям (разрешениям), срок действия которых истек.

За совершение вышеуказанных правонарушений Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации установлена ответственность, предусматривающая наказание в том числе в виде административного ареста с конфискацией оружия.