В Самаре в преддверие каникул росгвардейцы напоминают о необходимости держать оружие подальше от детей

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Перед началом летних каникул сотрудники лицензионно-разрешительных подразделений Управления Росгвардии по Самарской области напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости строго соблюдать правила безопасного обращения с ним.

Оружие и боеприпасы к нему необходимо хранить таким образом, чтобы исключить доступ посторонних лиц – и в том числе детей. В противном случае это может привести к непоправимым последствиям.

Оружие должно храниться в запертом сейфе, в разряженном состоянии, отдельно от патронов. К ключам и комбинациям доступа к замкам также не должно быть доступа других людей кроме владельца.

Многие не в курсе, но указанные выше требования относятся, в том числе, и к пневматическим винтовкам и пистолетам с дульной энергией свыше 3 Дж, хотя они и реализуются без лицензии и не требуют регистрации в Росгвардии. Тем не менее, такое оружие, согласно ФЗ "Об оружии", относится к категории гражданского. Нарушение правил хранения, стрельба из него вне специально отведенных мест, а также передача его несовершеннолетним является правонарушением, за которое предусмотрена административная ответственность, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.



Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области