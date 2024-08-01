В Самаре торжественно вручили ключи от нового служебного автотранспорта сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии

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За счет средств федерального бюджета автопарк подразделений вневедомственной охраны самарского региона пополнился 25 новыми служебными автомобилями. В церемонии передачи патрульного транспорта принял участие начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков.



Перед вручением ключей начальник территориального органа проверил укомплектованность автомобилей и лично протестировал один из них. Весь автотранспорт оснащен громкоговорящими устройствами, радиостанциями, видеорегистраторами, а также медицинскими укладками для оказания первой помощи.



«Вневедомственная охрана решает задачи как по обеспечению имущественной безопасности граждан и организаций, так и по поддержанию правопорядка на территории Самарской области. Каждый день экипажи Росгвардии пресекают правонарушения и задерживают преступников. Уверен, что поступившие в подразделения патрульные автомобили станут существенным подспорьем и позволят решать стоящие перед вами задачи», - обратился к росгвардейцам начальник территориального управления.



Передавая ключи от служебного транспорта, полковник полиции Евгений Панков поблагодарил сотрудников вневедомственной охраны региона за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм.