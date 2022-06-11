В Самаре торжественно открыли памятник самолету «МиГ-17»

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В пятницу, 10 июня, в преддверии Дня России губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, депутат Государственной Думы РФ, координатор партийного проекта «Единой России» «Историческая память» Александр Хинштейн, гендиректор «Газпром-Медиа Радио», летчик Юрий Костин вместе с ветеранами и местными жителями торжественно открыли памятник самолету «МиГ-17» в микрорайоне «Южный город». Традиционно при содействии депутата на мемориал не потрачено ни рубля государственных средств – все деньги привлечены от спонсоров, сообщается на сайте Хинштейна.

Инициатива общественников, историков и военных ветеранов по сохранению, последующей реставрации и переустановке самолета «МиГ-17» возникла в июле 2020 года. Находясь на закрытой территории военного городка, памятник не был никому виден. Более того, он не был учтен на балансе ни одного ведомства, потому потихоньку ветшал и разрушался. Александр Хинштейн поддержал эту инициативу, и после переговоров депутата с военными самолет «МиГ-17» был перевезен в мастерскую с территории бывшего штаба 76‑й дивизии ПВО в Самаре, а затем полностью приведен в порядок.

Установить самолет в их микрорайоне Александра Хинштейна попросили жители «Южного города». Петицию в поддержку инициативы подписало почти 5 тыс. жителей. Директор Образовательного центра «Южный город» Владимир Кильдюшкин признался, что несмотря на высокий интерес жителей к патриотическим праздникам, в Южном городе наблюдается дефицит объектов на данную тематику: «Нам очень нужен памятник, который станет точкой притяжения людей — для духовно-патриотической работы»

Проект памятника выполнили архитекторы застройщика Южного города- компании «Древо» вместе с детьми – учащимися местных школ.

Сегодня, в преддверии Дня России легендарный самолет установили на Николаевском проспекте рядом с поликлиникой и недалеко от первого корпуса школы Южного города.

Дмитрий Азаров поблагодарил Александра Хинштейна за усилия, вложенные в установку памятника «МиГу-17». Губернатор Самарской области также отметил, что, этот самолет в свое время стал символом защиты и безопасности нашей Родины. Он защищал небо не только над нашей страной, но и над дружественными странами.

«Сегодня, в особых условиях специальной военной операции, когда защитники Отечества, в том числе наши с вами земляки, вновь встали на защиту мира от нацизма, мирного неба над головой, придя на помощь нашим братьям – жителям Донбасса, это очень символично. Этот памятник, который мы открываем в преддверии Дня России, символизирует трудовую и боевую доблесть наших с вами земляков», — отметил Дмитрий Азаров.

Александр Хинштейн, в свою очередь, отметил, что памятник «МиГу-17» отличается от большинства установленных в Самаре тем, что инициатива создания нового культурного объекта принадлежит самим жителям. «Почти пять тысяч подписей собрали граждане в поддержку установки самолёта в Южном городе. Хочу особо отметить, что на создание этой композиции не были потрачены средств из бюджета — считаю крайне важным рачительно и бережно относится к бюджетным деньгам, тем более, в сегодняшних непростых экономических условиях. Мы привлекли внебюджетные средства на восстановление самого самолёта, а благодаря компании «Древо» появилась благоустроенная территория и замечательный постамент. Надеюсь, что здесь всегда будет многолюдно», — прокомментировал депутат.