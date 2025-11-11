Я нашел ошибку
Главные новости:
Особое внимание сотрудники полиции уделили специфике и преимуществам службы в органах внутренних дел, в том числе, в Госавтоинспекции.
В Самаре полицейские и общественники провели серию профориентационных встреч со старшеклассниками и студентами
Работа по актуализации данных карты осуществляется на регулярной основе.  
В регионе карта публичного Wi-Fi на сайте минцифры актуализирована
В Самаре днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +5, +7°С.
12 ноября в регионе небольшой дождь, до +7°С
Оценивались внешнее санитарно-техническое состояние объектов, дизайн и световое оформление фасадов и оконных витрин, наличие урн и санитарное состояние прилегающей территории, ее озеленение и благоустройство, а также использование малых архитектурных форм
15 предприятий стали победителями и призерами конкурса на лучшее содержание объекта потребительского рынка в Самаре
Конкурс призван поощрять библиотеки, продемонстрировавшие самые заметные и востребованные проекты, программы, циклы мероприятий, творческие инициативы.
Проект СОУНБ «Межрегиональный книжный фестиваль «Время читать» победил на Всероссийском конкурсе
Мероприятие прошло в формате открытого диалога. Даниил Воробьев выступил с темой «Чтение как новый культурный тренд».
Актёр Даниил Воробьев встретился со школьниками Самарской области
Отдельная тема – неоплаченный полив.
Почти четверть жителей частного сектора Самары не платят за воду вовремя
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самарской области планируют увеличение тарифов на отопление в 2026 году
В Самаре стартовал новый сезон политшколы «Женского движения Единой России»

11 ноября 2025 12:00
190
В Самаре стартовал новый сезон политшколы «Женского движения Единой России»
Политологи, эксперты, активистки партпроекта, семьи участников СВО обменялись лучшими практиками региональной работы и прошли интенсивную образовательную программу.
 

На первом занятии, которое состоялось в точке кипения СамГТУ, эксперты в области публичной коммуникации и цифровых технологий провели серию специализированных лекций.

Сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова на встрече подчеркнула, что политшкола — один из самых востребованных проектов «Женского движения Единой России».

«Это инструмент для выявления, обучения и поддержки женщин — социальных лидеров, которые хотят заниматься общественно-политической деятельностью. Это социальный лифт для женщин, которые видят своим призванием служение, и в Самаре мы увидели на это высокий запрос. По поручению Дмитрия Анатольевича Медведева Политшкола будет распространена на каждый субъект и организована единая последовательная образовательная система от муниципального до федерального уровня. При этом акцент будет сделан не только на подготовке женщин-политиков, а на поддержку общественных инициатив. Кроме того, в рамках Политшколы будет развиваться направление «Голос женщин». Это инструмент прямого народного законотворчества, через который любая женщина сможет внести свои предложения в действующее законодательство», — отметила она.

Координатор «Женского движения Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова обозначила ключевые направления деятельности женских сообществ в России и нацелила участниц на продуктивную работу.

«Женское движение по всей стране работает как система и конструктивная платформа по целому ряду ключевых направлений. Мы — большая команда, которая объединяет женщин в политике, предпринимательстве, социальной и волонтерской деятельности. В рамках проекта мы видим большой запрос на объединение, взаимоподдержку, сопричастность, а также потребность в реализации значимых и полезных дел ради великой цели, помощи стране и приближении победы», — отметила парламентарий.

Замсекретаря Самарского реготделения «Единой Россия», вице-губернатор Александр Фетисов отметил возрастающую роль женского политического влияния в регионе.

Координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева выразила уверенность, что политшкола станет не только площадкой для обмена опытом, получения новых знаний, но и будет содействовать дальнейшему укреплению горизонтальных связей между активистами, развитию проекта на территории региона и повышению его эффективности.

Исполнительный директор холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова рассказала о тонкостях публичных выступлений и позиционирования на основе архетипов. Политолог Дмитрий Зиновьев посвятил своё выступление актуальным цифровым решениям и тому, как «думать, как нейросеть». Мастер публичной политики Ирина Мерзлякова провела лекцию об искусстве модерации, управляемом диалоге и ведении конструктивных переговоров и дебатов.

Также состоялось награждение активных участниц «Женского движения Единой России» в Самарской области.

Теги: Единая Россия

