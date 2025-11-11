В Самаре стартовал новый сезон политшколы «Женского движения Единой России»

На первом занятии, которое состоялось в точке кипения СамГТУ, эксперты в области публичной коммуникации и цифровых технологий провели серию специализированных лекций.

Сопредседатель общественного совета партпроекта, сенатор Дарья Лантратова на встрече подчеркнула, что политшкола — один из самых востребованных проектов «Женского движения Единой России».

«Это инструмент для выявления, обучения и поддержки женщин — социальных лидеров, которые хотят заниматься общественно-политической деятельностью. Это социальный лифт для женщин, которые видят своим призванием служение, и в Самаре мы увидели на это высокий запрос. По поручению Дмитрия Анатольевича Медведева Политшкола будет распространена на каждый субъект и организована единая последовательная образовательная система от муниципального до федерального уровня. При этом акцент будет сделан не только на подготовке женщин-политиков, а на поддержку общественных инициатив. Кроме того, в рамках Политшколы будет развиваться направление «Голос женщин». Это инструмент прямого народного законотворчества, через который любая женщина сможет внести свои предложения в действующее законодательство», — отметила она.

Координатор «Женского движения Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова обозначила ключевые направления деятельности женских сообществ в России и нацелила участниц на продуктивную работу.

«Женское движение по всей стране работает как система и конструктивная платформа по целому ряду ключевых направлений. Мы — большая команда, которая объединяет женщин в политике, предпринимательстве, социальной и волонтерской деятельности. В рамках проекта мы видим большой запрос на объединение, взаимоподдержку, сопричастность, а также потребность в реализации значимых и полезных дел ради великой цели, помощи стране и приближении победы», — отметила парламентарий.

Замсекретаря Самарского реготделения «Единой Россия», вице-губернатор Александр Фетисов отметил возрастающую роль женского политического влияния в регионе.

Координатор партпроекта «Женское движение Единой России» в Самарской области Светлана Макушева выразила уверенность, что политшкола станет не только площадкой для обмена опытом, получения новых знаний, но и будет содействовать дальнейшему укреплению горизонтальных связей между активистами, развитию проекта на территории региона и повышению его эффективности.

Исполнительный директор холдинга «Минченко Консалтинг» Евгения Стулова рассказала о тонкостях публичных выступлений и позиционирования на основе архетипов. Политолог Дмитрий Зиновьев посвятил своё выступление актуальным цифровым решениям и тому, как «думать, как нейросеть». Мастер публичной политики Ирина Мерзлякова провела лекцию об искусстве модерации, управляемом диалоге и ведении конструктивных переговоров и дебатов.

Также состоялось награждение активных участниц «Женского движения Единой России» в Самарской области.