В Самаре сотрудники Госавтоинспекции организовали практическое занятие по безопасности на одной из городских улиц

В областной столице, сотрудники самарской Госавтоинспекции, в рамках профилактической работы, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, провели познавательную пешеходную экскурсию для воспитанников детского сада.

Госавтоинспекторы в игровой форме объяснили малышам, на что следует обращать внимание при переходе проезжей части, особое внимание уделив «дорожным ловушкам» - припаркованным автомобилям, за которыми может скрываться движущийся транспорт, а также другим зонам ограниченной видимости, где особенно высока вероятность возникновения опасной ситуации.

Дети с помощью полицейских освоили алгоритм безопасного перехода дороги. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что необходимо остановиться на тротуаре, внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все автомобили остановились, и только после этого начинать переход спокойным шагом, продолжая следить за дорожной обстановкой.

В завершение мероприятия дошкольники вручили водителям транспортных средств самодельные игрушки с изображением символа нового года, созданные ими в рамках тематических занятий по безопасности дорожного движения.