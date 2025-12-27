Я нашел ошибку
Выставка «Шедевры коллекции Самарского художественного музея» ждет гостей в новогодние каникулы
спрос на сельскохозяйственных специалистов в российском виноделии вырос в 2,3 раза за год
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
Самарчанке пришлось заплатить за организацию незаконной миграции
Красную площадь закроют для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января
В Елховском районе автомобилистка пострадала в ДТП
Самарские полицейские снова пресекли деятельность несанкционированного ёлочного базара
Глава Самары Иван Носков исполнил мечты участников благотворительной акции «Елка желаний»
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
В Самаре сотрудники Госавтоинспекции организовали практическое занятие по безопасности на одной из городских улиц

В областной столице, сотрудники самарской Госавтоинспекции, в рамках профилактической работы, направленной на формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге, провели познавательную пешеходную экскурсию для воспитанников детского сада.

Госавтоинспекторы в игровой форме объяснили малышам, на что следует обращать внимание при переходе проезжей части, особое внимание уделив «дорожным ловушкам» - припаркованным автомобилям, за которыми может скрываться движущийся транспорт, а также другим зонам ограниченной видимости, где особенно высока вероятность возникновения опасной ситуации.

Дети с помощью полицейских освоили алгоритм безопасного перехода дороги. Сотрудники Госавтоинспекции подчеркнули, что необходимо остановиться на тротуаре, внимательно посмотреть по сторонам, убедиться, что все автомобили остановились, и только после этого начинать переход спокойным шагом, продолжая следить за дорожной обстановкой.

В завершение мероприятия дошкольники вручили водителям транспортных средств самодельные игрушки с изображением символа нового года, созданные ими в рамках тематических занятий по безопасности дорожного движения.

С приближением выходных дней сотрудники самарской полиции традиционно выходят на усиленный режим несения службы
26 декабря 2025, 10:46
В ходе рейдов будет задействовано максимальное количество личного состава Госавтоинспекции, в том числе сотрудников управления Госавтоинспекции ГУ МВД России... Общество
в Сызрани перед судом предстанет пьяный мопедист, возивший несовершеннолетнего
25 декабря 2025, 10:49
Кроме того, 32-летний местный житель не смог предоставить полицейским водительское удостоверение для проверки. Происшествия
В состоянии опьянения в Самарской области за выходные допустили управление транспортом 51 водитель
01 декабря 2025, 13:55
В ходе рейдовых мероприятий с 28 по 30 ноября 2025 года, сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1100 различных правонарушений в области дорожного движения. Происшествия
В Самаре проезд на трамваях и троллейбусах в новогоднюю ночь будет бесплатным
27 декабря 2025  13:32
Вячеслав Федорищев: на расселение жителей Самарской области из непригодного жилья в 2025 году выделено более 4,5 млрд рублей
26 декабря 2025  21:08
Правительство Самарского региона утвердило новый региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг
26 декабря 2025  20:34
Дед Мороз и Снегурочка вышли на улицу Ленинградскую в Самаре
26 декабря 2025  17:43
Подготовка ледовых катков завершается в Самаре
26 декабря 2025  17:34
