Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарчанка повторно продала алкоголь подростку
Самарчанка повторно продала алкоголь подростку
Житель Самарской области поджег военкомат в другом регионе
Житель Самарской области поджег военкомат в другом регионе
На улице 22 Партсъезда в Самаре ночью горела машина
На улице 22 Партсъезда в Самаре ночью горела машина
В Самаре банк оштрафовали за нарушение законодательства о «коллекторах»
В Самаре банк оштрафовали за нарушение законодательства о «коллекторах»
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
поправки в Конституцию поддержали 77% казахстанцев
Поправки в Конституцию поддержали 77% казахстанцев
Новокуйбышевец воровал крышки канализационных люков
Новокуйбышевец воровал крышки канализационных люков
В России июля вырастут тарифы на ЖКХ
В России июля вырастут тарифы на ЖКХ
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.97
0.39
EUR 65.92
1.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре завершился Всеармейский фестиваль ансамблей песни и пляски Вооруженных Сил РФ
В Сызрани завершились Всероссийские соревнования по футболу среди ветеранов
6 июня, в день рождения Александра Пушкина, в Самаре пройдут мероприятия, посвященные великому поэту
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре самые популярные составляющие компенсационных пакетов — обучение за счет работодателя

6 июня 2022 09:48
133
В Самаре самые популярные составляющие компенсационных пакетов — обучение за счет работодателя

По сравнению с декабрем 2021 года компенсационные пакеты компаний стали реже включать в себя подарки к праздничным датам. Корпоративные мероприятия, компенсации затрат на обеды и дополнительные дни к госотпускам работодатели, напротив, предоставляют чаще: сказывается снятие ковидных ограничений и возвращение персонала в офисы.< В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители из Самары.

В Самаре самые популярные составляющие компенсационных пакетов — обучение за счет работодателя (предоставляют 47% компаний), корпоративные мероприятия (43%) и подарки к праздничным событиям (40%). Расходы на мобильную связь компенсируют 38% работодателей. 29% предоставляют персоналу возможность приобретать продукцию компании со скидкой. Каждый пятый наниматель оплачивает сотрудникам полисы ДМС. Еще 19% компенсируют расходы на питание. 17% компаний предоставляют служебный транспорт. 14% работодателей включили в компенсационный пакет дополнительные дни отпуска сверх положенных по ТК РФ.

Предприятия и организации со штатной численностью от 1000 человек предоставляют персоналу компенсационные пакеты чаще, чем средний и малый бизнес. Крупные компании чаще оплачивают обучение, мобильную связь, полисы ДМС, фитнес, путевки, предоставляют сотрудникам возможность покупать продукцию со скидкой, дарят несколько дополнительных дней к отпуску. Компании с численностью от 100 до 1000 работников несколько чаще дарят подарки к праздничным датам и организуют поездки на работу служебным транспортом.

Компенсационные пакеты компаний из различных сфер деятельности значительно отличаются. Так, обучают сотрудников за свой счет, организуют корпоративные мероприятия и оплачивают полисы ДМС чаще всего в IT и банках. Подарки к праздничным датам более популярны у строительных компаний и организаций сферы услуг. Компенсацию расходов на мобильную связь и интернет чаще предоставляют IT- и торговые компании. Последние чаще всего предоставляют и скидки на продукцию. Кормят персонал чаще производственные предприятия. Организуют поездки на работу на служебном транспорте — логистические компании.
Время проведения: 22 апреля — 1 июня 2022 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Отпрашиваться и выдумывать причины, чтобы пораньше уйти с работы, самарцы стали реже
06 июня 2022, 11:50
Отпрашиваться и выдумывать причины, чтобы пораньше уйти с работы, самарцы стали реже
Чаще всего россияне отпрашиваются с работы, чтобы сходить к доктору. Общество
0
Самарцев приглашают принять участие в опросах на социальные темы
06 июня 2022, 09:54
Самарцев приглашают принять участие в опросах на социальные темы
Они проходят на платформе обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Общество
130
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
05 июня 2022, 11:26
В Самаре за 10 лет выросла вовлеченность мужчин в домашние дела
Самые нелюбимые бытовые дела самарцев — это глажение и уборка. Общество
540
  • Консультант плюс
В центре внимания
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
6 июня 2022  10:40
В День России в Самаре пройдет легкоатлетический забег «Королева спорта»
93
Глава региона поздравил участников и организаторов фестиваля, который впервые проходит на самарской земле, и выразил уверенность, что традиция будет продолжена.
4 июня 2022  16:15
Дмитрий Азаров дал старт первому детско-юношескому фестивалю единоборств в Самаре
781
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
3 июня 2022  12:23
В Струковском саду пройдет фестиваль журналистики «Пресса-2022»
645
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
3 июня 2022  12:12
На пляжах Самары стартовали работы по планировке завезенного песка
537
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
3 июня 2022  12:00
Марафон зеленых дел пройдет в Самарской области
661
Весь список