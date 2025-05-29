В Самаре руководители поколения X обладают большим авторитетом в работе, поколения Y — сильнее в IT

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Теория поколений — это концепция, согласно которой каждое поколение людей обладает уникальными характеристиками, ценностями, убеждениями и поведенческими особенностями, сформировавшимися под влиянием социальной и исторической среды. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob решил исследовать, существуют ли различия в управлении подчиненными между руководителями поколения X (родившимися примерно в 1961—1984 годах) и поколения Y (1985—2004). В опросе приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города. Респонденты выбрали качества, которые в лучшей степени характеризуют отношение к работе и команде их непосредственного руководителя.



В чем основные отличия в отношении к работе и команде руководителей поколений X и Y? Начальники 40+ в 2 раза чаще являются несомненными авторитетами для подчиненных (о таком качестве упомянул каждый пятый работающий под их руководством и лишь каждый десятый, работающий под руководством более молодых управленцев). Руководители из поколения X также часто являются примерами прагматичного и реалистичного подхода к труду (19 и 17% голосов опрошенных). Молодые управленцы сильнее в IT — об их высоком уровне развития digital-навыков сообщили 16% подчиненных, в отношении руководителей старше 40 лет — лишь 12%. Начальники из поколения Y чаще исповедуют принцип «на равных» с подчиненными (25 и 16% соответственно) и неформальный стиль общения (32 и 24%), адаптируются к рыночным изменениям быстрее (27 и 16%), чаще используют обратную связь (30 и 25%), четко ставят рабочие задачи (31 и 25%).



Время проведения: 31 марта — 7 апреля 2025 года