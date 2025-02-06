В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре определят лучшие творческие работы журналистов.
Стартует прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области
Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей.
Народный бюджет Самарской области: реализация программы в 2025 году
Среди которых участковый врач-терапевт Анастасия Слобоцкова.
В прошлом году в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 17 специалистов
Столкнулись ЛАДА 2107 и КАМАЗ. Погибли два человека.
Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Елховском районе
В акватории Жигулевского моря профессионалы и любители будут соревноваться в заездах под парусами.
В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по зимним дисциплинам парусного спорта
Дарья Харлова стала серебряным призером соревнований. Александр Яговкин выиграл бронзовую медаль.
 В Самаре состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка.
Дополнительная мера поддержки для участников СВО и их семей начала действовать в Самарской области
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.06
-0.47
EUR 102.92
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания

6 февраля 2025 12:23
157
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания

В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение, что их помощь требуется торговом центре, расположенном на проспекте Кирова - в одном из сетевых магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно отправились на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился охранник магазина и пояснил причину нажатия «тревожной кнопки». Персонал торговой сети заметил, что один из посетителей взял с витрины товар и сложил в свой рюкзак, при этом было понятно, что оплачивать их он не собирался.
Росгвардейцы задержали мужчину. При этом когда патрульные проверили личность злоумышленника по информационным базам данным, они выяснили, что житель Тольятти 1975 года рождения объявлен в местный розыск. Он скрывался от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
04 февраля 2025, 12:47
Двести двадцать единиц оружия передало управление Росгвардии по Самарской области в зону СВО
Речь идет об обращенных в собственность Российской Федерации гражданских ружьях и карабинах, которые более года хранились на складах Росгвардии и МВД. Общество
408
Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге
29 января 2025, 09:20
Самарских росгвардейцев благодарят за помощь на дороге
В вечернее время патрульный экипаж Росгвардии помог водителю-иностранцу, попавшему в безвыходную ситуацию. Общество
470
Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре
23 января 2025, 09:29
Региональное управление Росгвардии подвело итоги работы в 2024 году в Самаре
Открывая совещание, полковник полиции Евгений Панков отметил, что со всеми поставленными задачами управление в целом справилось. Общество
462
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
154
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
170
Следователи дали первый комментарий об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги
6 февраля 2025  11:12
Следователи дали первый комментарий об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги
281
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения
6 февраля 2025  10:08
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения
297
Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили
5 февраля 2025  21:37
СМИ: Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили
598
Весь список