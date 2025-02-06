В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, который скрывался от органов дознания

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В дневное время экипаж вневедомственной охраны Росгвардии находился на маршруте патрулирования в Кировском районе Самары. От дежурного стражи правопорядка получили сообщение, что их помощь требуется торговом центре, расположенном на проспекте Кирова - в одном из сетевых магазинов сработала кнопка тревожной сигнализации. Росгвардейцы незамедлительно отправились на место происшествия.

К прибывшим по указанному адресу стражам правопорядка обратился охранник магазина и пояснил причину нажатия «тревожной кнопки». Персонал торговой сети заметил, что один из посетителей взял с витрины товар и сложил в свой рюкзак, при этом было понятно, что оплачивать их он не собирался.

Росгвардейцы задержали мужчину. При этом когда патрульные проверили личность злоумышленника по информационным базам данным, они выяснили, что житель Тольятти 1975 года рождения объявлен в местный розыск. Он скрывался от органов дознания.

Для дальнейшего разбирательства сотрудники Росгвардии передали правонарушителя своим коллегам из полиции.