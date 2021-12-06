В Самаре росгвардейцы провели со школьниками цикл встреч, посвященных памятным датам декабря

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В начале декабря в России отмечается сразу три очень важных памятных даты, связанных с героической историей нашей страны: День Неизвестного солдата, 80-я годовщина с момента начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и День Героев Отечества.

В ходе празднования этих знаковых мероприятий, командование ОМОН (Самара) Управления Росгвардии по Самарской области организовало серию военно-патриотических мероприятий для школьников, кадетов и курсантов юнармейских отрядов. Так, с юнармейцами и воспитанниками школы №49 в рамках Дня открытых дверей встретились мл. лейтенант полиции Павел В. и майор полиции Андрей П.

В зале боевой славы отряда офицеры специального подразделения провели для юных гостей военно-патриотическое занятие, под девизом «Подвигу всегда есть место на земле». В ходе мероприятия подросткам рассказали о мужестве и героизме, проявленном сотрудниками и военнослужащими Росгвардии при выполнении служебного долга.

А для кадетов школы №95, которая носит имя нашего земляка, бойца 8-го отряда специального назначения «Русь», Героя России Евгения Золотухина, геройски погибшего, заслоняя от пули своего командира, было организовано занятие, посвященное юбилею первой стратегической победе советских войск в Великой Отечественной войне. Майор полиции Алексей М. не только рассказал о ходе битвы под Москвой, но и о том влиянии, которое это сражение оказало на весь дальнейший ход Второй Мировой войны.

Также для всех гостей отряда были организованы выставки экипировки, инженерного снаряжения и вооружения, а на плацу - продемонстрирована специальная техника, стоящая на вооружении отряда.