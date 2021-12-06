Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре за сутки заболели 413 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Информация об имеющихся в МДОУ свободных местах размещена на Портале образовательных услуг/
9 декабря в Самаре состоится автоматизированное распределение свободных мест в детсадах 
В 2022 году ХХХ юбилейный фестиваль «Российская студенческая весна» вновь пройдет на самарской земле и станет уникальным в своем роде! 
Жители СО могут принять участие в создании арт-объекта, посвященного фестивалю «Российская студенческая весна»
Жителям рекомендуется сделать запас воды. 
Новые водоводы на развязке: на время работ возможно снижение давления в части города. 
Минстрой: Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением
Минстрой: Штрафы за остеклённые балконы не являются нововведением
Еще 865 жителей Самарской области заболели коронавирусом
Еще 865 жителей Самарской области заболели коронавирусом
В Самарской области состоялся онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию!»
В Самарской области состоялся онлайн-фестиваль среди лиц старшего возраста «Шагаем к долголетию!»
Тольятти стал лидером рейтинга российских моногородов
Тольятти стал лидером рейтинга российских моногородов
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.74
-0.32
EUR 83.24
-0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские волонтеры пополнили банк крови
Первому победителю викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
Антон Зиньковский. 10 главных моментов в «Крыльях Советов»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы провели со школьниками цикл встреч, посвященных памятным датам декабря

6 декабря 2021 11:49
160
В Самаре росгвардейцы провели со школьниками цикл встреч, посвященных памятным датам декабря

В начале декабря в России отмечается сразу три очень важных памятных даты, связанных с героической историей нашей страны: День Неизвестного солдата, 80-я годовщина с момента начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой и День Героев Отечества.

В ходе празднования этих знаковых мероприятий, командование ОМОН (Самара) Управления Росгвардии по Самарской области организовало серию военно-патриотических мероприятий для школьников, кадетов и курсантов юнармейских отрядов. Так, с юнармейцами и воспитанниками школы №49 в рамках Дня открытых дверей встретились мл. лейтенант полиции Павел В. и майор полиции Андрей П.

В зале боевой славы отряда офицеры специального подразделения провели для юных гостей военно-патриотическое занятие, под девизом «Подвигу всегда есть место на земле». В ходе мероприятия подросткам рассказали о мужестве и героизме, проявленном сотрудниками и военнослужащими Росгвардии при выполнении служебного долга.

А для кадетов школы №95, которая носит имя нашего земляка, бойца 8-го отряда специального назначения «Русь», Героя России Евгения Золотухина, геройски погибшего, заслоняя от пули своего командира, было организовано занятие, посвященное юбилею первой стратегической победе советских войск в Великой Отечественной войне. Майор полиции Алексей М. не только рассказал о ходе битвы под Москвой, но и о том влиянии, которое это сражение оказало на весь дальнейший ход Второй Мировой войны.

Также для всех гостей отряда были организованы выставки экипировки, инженерного снаряжения и вооружения, а на плацу - продемонстрирована специальная техника, стоящая на вооружении отряда.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Сызрани росгвардейцы эвакуировали людей из объятого пламенем частного дома
01 декабря 2021, 10:49
В Сызрани росгвардейцы эвакуировали людей из объятого пламенем частного дома
Во время ночного патрулирования они увидели, что расположенное на улице Акифьева частное домовладение объято пламенем. Происшествия
664
В Сызрани росгвардейцы задержали вора, укравшего телефон
29 ноября 2021, 10:19
В Сызрани росгвардейцы задержали вора, укравшего телефон
Увидев патрульный автомобиль, он ускорил шаг и изменил направление движения. Криминал
775
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
26 ноября 2021, 13:06
Тольяттинский ОМОН Росгвардии отметил годовщину образования
За время существования отряда его сотрудники свыше 70 раз выезжали в служебные командировки в разные регионы России, в том числе на Северный Кавказ. Общество
845
В центре внимания
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта Производительность труда в регионе
6 декабря 2021  11:45
Самарская область с опережением выполнила все годовые показатели нацпроекта "Производительность труда" в регионе
214
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
6 декабря 2021  10:23
8 декабря состоится «Главная Тема» с губернатором Дмитрием Азаровым
185
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
5 декабря 2021  13:50
Еще 878 жителей Самарской области заболели коронавирусом
668
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
5 декабря 2021  11:28
9 проектов Самарской области одержали победу в премии «Russian Event Awards»
601
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
4 декабря 2021  13:10
Еще 887 жителей Самарской области заболели коронавирусом
937
Весь список