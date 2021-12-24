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В Самаре росгвардейцы приняли участие в церемонии посвящения в кадеты

24 декабря 2021 10:24
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В Самаре росгвардейцы приняли участие в церемонии посвящения в кадеты

Действующие сотрудники ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области, совместно с ветеранами войск правопорядка, приняли участие в торжественной церемонии, которая состоялась в школе № 95 носящей имя Героя России, бойца специального подразделения внутренних войск Евгения Золотухина, геройски погибшего при выполнении специального задания.

Со школой, которая носит имя героя-росгвардейца, у сотрудников и военнослужащих ведомства налажены давние тесные связи. Так, ОМОН «Утес» Управления Росгвардии по Самарской области - входит в число официальных шефов учебного заведения. Его сотрудники принимают активное участие в военно-патриотической работе, которая здесь организована. Ветераны войск правопорядка также являются частыми гостями школы.

Несмотря на то, что церемония посвящения в кадеты давно стала для школы событием традиционным, все участники в полной мере ощутили исключительную торжественность момента. Кандидаты на почетное звание дали торжественную клятву быть патриотами своей страны и школы, строго соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к кадетам-росгвардейцам.

С приветственным словом к новому поколению кадет обратились действующие сотрудники и ветераны Росгвардии. Они пожелали школьникам крепкого здоровья и больших успехов в учебе, а в дальнейшем - стать настоящими гражданами родной страны.

Теги: Единая Россия

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