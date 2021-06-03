В Самаре росгвардейцы приняли участие в работе «круглого стола» о беспилотной авиации

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Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в работе «круглого стола», посвященного прикладным аспектам подготовки студентов по специальности «оператор БПЛА» - беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие проходило в рамках межрегионального чемпионата «Quadrolife», проводимого среди студентов средних специальных образовательных учреждений в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Наряду с представителями Росгвардии в работе круглого стола приняли участие представители регионального Минсельхоза, Министерства образования Самарской области, преподаватели средне-специальных учебных заведений из нескольких регионов России: Москвы, Ульяновска, Пензы и Уфы, а также представители компании - разработчика и производителя, как беспилотных летательных аппаратов, так и программного обеспечения к ним, расположенной в Санкт-Петербурге.

Участники круглого стола обсудили перспективы дальнейшей подготовки и трудоустройства выпускников средне-специальных учебных заведений по данной специальности.

- Мероприятие продемонстрировало уровень подготовки самарских студентов, которые учатся пилотировать беспилотные летательные аппараты. С одним и из учебных заведений - Самарским техникумом авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Козлова, - у нас заключено соглашение о сотрудничестве. В самое ближайшее время ребята из этого учебного заведения будут проходить производственную практику на базе нашего управления, - рассказал участник круглого стола, представитель Управления Росгвардии по Самарской области Павел К.