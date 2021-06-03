Я нашел ошибку
Главные новости:
Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
Силуанов заявил о перегреве инфляции в России
Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж
Жительница Сызрани предстанет перед судом за серию карманных краж
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
Житель Самарской области за деньги зарегистрировал 35 мигрантов у себя дома
Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов
Сбер представил AI-систему предотвращения операционных дефектов
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
За вымогательства и грабежи в Самаре задержали членов банды из 6 мужчин
За вымогательства и грабежи в Самаре задержали членов банды из 6 мужчин
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
Самарских автомобилистов предупредили о новом штрафе
В Самаре водитель сбил малышку на самокате
В Самаре водитель сбил малышку на самокате
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
0.26
EUR 89.69
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре в КРЦ «Звезда» состоятся игры ¼ финала Официальной лиги КВН «Самара»
В самарском ОДО состоится концерт автора-исполнителя Алексея Хворстяна «Я служу России»
Самарский зоопарк приглашает на "Международный день защиты детей" сегодня, 1 июня
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы приняли участие в работе «круглого стола» о беспилотной авиации

3 июня 2021 10:47
145
В Самаре росгвардейцы приняли участие в работе «круглого стола» о беспилотной авиации

Сотрудники Управления Росгвардии по Самарской области приняли участие в работе «круглого стола», посвященного прикладным аспектам подготовки студентов по специальности «оператор БПЛА» - беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие проходило в рамках межрегионального чемпионата «Quadrolife», проводимого среди студентов средних специальных образовательных учреждений в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Наряду с представителями Росгвардии в работе круглого стола приняли участие представители регионального Минсельхоза, Министерства образования Самарской области, преподаватели средне-специальных учебных заведений из нескольких регионов России: Москвы, Ульяновска, Пензы и Уфы, а также представители компании - разработчика и производителя, как беспилотных летательных аппаратов, так и программного обеспечения к ним, расположенной в Санкт-Петербурге.

Участники круглого стола обсудили перспективы дальнейшей подготовки и трудоустройства выпускников средне-специальных учебных заведений по данной специальности.

- Мероприятие продемонстрировало уровень подготовки самарских студентов, которые учатся пилотировать беспилотные летательные аппараты. С одним и из учебных заведений - Самарским техникумом авиационного и промышленного машиностроения имени Дмитрия Козлова, - у нас заключено соглашение о сотрудничестве. В самое ближайшее время ребята из этого учебного заведения будут проходить производственную практику на базе нашего управления, - рассказал участник круглого стола, представитель Управления Росгвардии по Самарской области Павел К.

Теги: беспилотная авиация беспилотники Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
02 июня 2021, 12:24
В Самарской области уничтожили учебные авиационные бомбы 1932 года выпуска
На место происшествия выехала группа разминирования ОМОН. Происшествия
284
Сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в угоне иномарки в Самарской области
02 июня 2021, 10:15
Сотрудники Росгвардии в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в угоне иномарки в Самарской области
Уже через 40 минут после получения ориентировки патрульные заметили угнанную иномарку. Криминал
313
Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на женщину
31 мая 2021, 09:46
Сотрудники Росгвардии «по горячим следам» задержали подозреваемого в нападении на женщину
Он ударил женщину и отобрал телефон. Криминал
463
В центре внимания
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
3 июня 2021  13:26
В Самарской области 12 июня изменят график движения электричек
Транспорт
44
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
3 июня 2021  11:57
Продолжается укладка асфальтобетонного покрытия автодороги по улице Аэродромной в Самаре
Благоустройство
111
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
3 июня 2021  11:50
Дмитрий Азаров: Единая Россия сформирует в Самарской области команду кандидатов, которые смогут оправдать доверие избирателей
Политика
236
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
3 июня 2021  11:42
Представлена полная программа фестиваля «ВолгаФест»-2021 в Самаре
Общество
132
в Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения
3 июня 2021  11:19
В Самаре предусмотрен комплекс мер для повышения безопасности дорожного движения
Транспорт
135
Весь список