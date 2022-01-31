В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения свою коллегу-фронтовичку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
Завершается регистрация на волонтерскую программу XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» 
АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta
АвтоВАЗ начал рабочую неделю с простоя на линии LADA Granta
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком, и тот врезался в дом
В Самаре легковушка столкнулась с грузовиком, и тот врезался в дом
Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику
Самарец приехал забрать купленный телевизор, а прихватил с собой еще чужую технику
В Тольятти автомобилистка сбила девочку
В Тольятти автомобилистка сбила девочку
Самарцы называют карьеру результатом упорного труда в 1,5 раза чаще, чем везением
Самарцы называют карьеру результатом упорного труда в 1,5 раза чаще, чем везением
По инициативе «Единой России» Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение «умных спортплощадок» в регионах
По инициативе «Единой России» Правительство РФ выделило более 9 млрд рублей на возведение «умных спортплощадок» в регионах
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.82
-1.13
EUR 86.64
-1.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Нефтегорске прошел товарищеский матч по мини-футболу между полицейскими и студентами
Представители ПАО «ОДК-Кузнецов» посетили технопарк "Жигулевская долина"
Жителей Самары приглашают на концерт Международного фестиваля духовых оркестров 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения свою коллегу-фронтовичку

31 января 2022 10:41
124
В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения свою коллегу-фронтовичку

Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Зинаида Федоровна Шкуратова отпраздновала 28 января свое 98-летие.

В далеком уже 1942-м, в 17 лет, хрупкая девочка Зина фактически убежала на войну. Окончив военно-медицинские курсы, стала санинструктором. В ходе Великой Отечественной, которая для Зинаиды Федоровны по-настоящему началась в Сталинградских степях, а закончилась в логове врага - Берлине, молодой санинструктор не просто прошагала половину Европы в составе «царицы полей» - пехоты. Несмотря на свистящие над головой пули, взрывы гранат и разрывы снарядов она, практически ежечасно рискуя жизнью, выносила с переднего края раненых. Их сотни - бойцов Красной Армии, - спасенных гвардии старшиной Зинаидой Федоровной Шкуратовой.

Орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - это далеко не полный список наград на ее груди. Получив сильную контузию, Зинаида Федоровна нашла в себе силы не просто вернуться в строй. Дойдя до Берлина фронтовой санинструктор оставила свой автограф на Рейхстаге.

В восьмидесятых годах Зинаида Федоровна пришла во вневедомственную охрану, где проработала еще порядка десяти лет. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны на заслуженном отдыхе - но все равно, для новых поколений сотрудников Росгвардии жизненный путь самоотверженной фронтовой медсестры является примером.

В этот день ветераны и действующие сотрудники пришли в гостеприимный дом Зинаиды Федоровны, чтобы поздравить ее с Днем рождения. Несмотря на то, что тягот и лишений, выпавших на долю фронтовички, хватило бы на несколько человеческих судеб, ее уникальному жизнелюбию, оптимизму и уникальному чувству юмора могут позавидовать многие молодые сотрудники. Гости вручили Зинаиде Федоровне памятные подарки и пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и как можно дольше оставаться такой же сильной, жизнерадостной и активной, как и сейчас.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
в Чапаевске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже «умного» гаджета
28 января 2022, 12:30
В Чапаевске сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в краже «умного» гаджета
Жертвой преступника стала местная жительница. Криминал
542
В Самаре военные музыканты Росгвардии приняли участие в фестивале Халилова
24 января 2022, 10:44
В Самаре военные музыканты Росгвардии приняли участие в фестивале Халилова
Самарский этап фестиваля, география которого растянулась от Японии до Калининграда, включала в себя выступления городских и областных духовых коллективов,... Общество
655
В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год
21 января 2022, 12:33
В Управлении Росгвардии по Самарской области подвели итоги служебно-боевой деятельности за 2021 год
В 2021 году по заключенным договорам личный состав обеспечил надежную охрану порядка 22 тыс. объектов, квартир, мест проживания и хранения имущества граждан. Общество
804
В центре внимания
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
31 января 2022  12:27
В прошлом году Самарской области удалось привлечь из федерального бюджета почти 70 миллиардов рублей
30
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
31 января 2022  10:09
Оставайтесь дома! Коронавирус снова становится самой обсуждаемой темой в соцсетях
137
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
30 января 2022  13:49
Перевалило за две тысячи: еще 2 155 жителей Самарской области заболели коронавирусом
588
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
29 января 2022  13:38
Еще 1 993 жителей Самарской области заболели коронавирусом
884
Участники обсудили промежуточные результаты и перспективы дальнейшей реализации значимого проекта, имеющего для нашего региона важнейшее религиозное, культурное и туристическое значение.
28 января 2022  20:20
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию духовно-просветительского комплекса в Ташле
996
Весь список