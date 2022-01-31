В Самаре росгвардейцы поздравили с днем рождения свою коллегу-фронтовичку

124

Ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик Зинаида Федоровна Шкуратова отпраздновала 28 января свое 98-летие.



В далеком уже 1942-м, в 17 лет, хрупкая девочка Зина фактически убежала на войну. Окончив военно-медицинские курсы, стала санинструктором. В ходе Великой Отечественной, которая для Зинаиды Федоровны по-настоящему началась в Сталинградских степях, а закончилась в логове врага - Берлине, молодой санинструктор не просто прошагала половину Европы в составе «царицы полей» - пехоты. Несмотря на свистящие над головой пули, взрывы гранат и разрывы снарядов она, практически ежечасно рискуя жизнью, выносила с переднего края раненых. Их сотни - бойцов Красной Армии, - спасенных гвардии старшиной Зинаидой Федоровной Шкуратовой.



Орден Красной Звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» - это далеко не полный список наград на ее груди. Получив сильную контузию, Зинаида Федоровна нашла в себе силы не просто вернуться в строй. Дойдя до Берлина фронтовой санинструктор оставила свой автограф на Рейхстаге.



В восьмидесятых годах Зинаида Федоровна пришла во вневедомственную охрану, где проработала еще порядка десяти лет. Сегодня ветеран Великой Отечественной войны на заслуженном отдыхе - но все равно, для новых поколений сотрудников Росгвардии жизненный путь самоотверженной фронтовой медсестры является примером.



В этот день ветераны и действующие сотрудники пришли в гостеприимный дом Зинаиды Федоровны, чтобы поздравить ее с Днем рождения. Несмотря на то, что тягот и лишений, выпавших на долю фронтовички, хватило бы на несколько человеческих судеб, ее уникальному жизнелюбию, оптимизму и уникальному чувству юмора могут позавидовать многие молодые сотрудники. Гости вручили Зинаиде Федоровне памятные подарки и пожелали ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и как можно дольше оставаться такой же сильной, жизнерадостной и активной, как и сейчас.