В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки

Я нашел ошибку
Главные новости:
Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Москве.
Владислав Дерябин из Самарской области - в числе победителей конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования»
Целью соглашения является реализация совместных проектов, проведение теоретических и практических исследований, а также совершенствование существующих наукоемких технологий.
РКЦ «Прогресс» и ПривГУПС заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Пятую партию гумпомощи «за ленту» готовит Клуб семей военнослужащих Советского района «СВОи» к Новому году
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Полицейские пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Волжском районе
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Самарцев приглашают на чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
Вместе с новой работой найти новый смысл: служба занятости помогает трудоустроиться членам семей участников СВО
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
В Самаре 13-летний подросток на электросамокате сбил женщину
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
14 ноября в СОУНБ откроется выставка живописи Марии Кретовой-Бабич
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.29
-0.07
EUR 94.19
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Первый WOOF фестиваль пройдет в Самаре при поддержке Фонда президентских грантов
В Самарском археологическом центре открылась выставка «Следы античной цивилизации на юге России»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка-смотр самарского искусства за год
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки

13 ноября 2025 13:27
121
В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки

В Управлении Росгвардии по Самарской области началась сдача зачетов по итогам летнего периода подготовки за 2025 учебный год.  Сотрудникам и военнослужащим подразделений территориального управления ведомства необходимо продемонстрировать теоретические знания и специальные навыки, чтобы подтвердить уровень своей профессиональной подготовки. При этом стражи правопорядка сдают зачеты по ключевым дисциплинам – боевой, служебной, профессиональной и физической.

Росгвардейцы выполняют нормативы по сборке-разборке табельного оружия, а также демонстрируют точность стрельбы из него. В специализированном тире и на стрельбище они выполняют упражнения контрольных стрельб, в том числе в условиях ограниченной видимости. Кроме того, военнослужащим и сотрудникам войск правопорядка необходимо продемонстрировать свою силу и выносливость, выполнив норматив подтягивания на перекладине, а также пробежав дистанцию в 100 и 1000 метров.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана
12 ноября 2025, 10:18
В Самаре росгвардейцы задержали мужчину, скрывшегося от полиции Татарстана
Около восьми часов утра стражи правопорядка получили от дежурного информацию о сигнале «Тревога» из гипермаркета.  Происшествия
579
В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия
29 октября 2025, 09:37
В Самаре в преддверии форума «Россия — спортивная держава» Росгвардия напоминает владельцам правила оборота оружия
Сотрудники Росгвардии напоминают владельцам оружия о недопущении фактов ношения оружия в состоянии опьянения, а также во время участия в массовых мероприятиях. Общество
674
В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии
24 октября 2025, 11:29
В Самарской области завершился учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии
На протяжении трех недель участники сбора под руководством опытных инструкторов интенсивно оттачивали свое профессиональное мастерство. Спорт
665
В центре внимания
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
13 ноября 2025  10:38
Из Самары 13 и 14 ноября пустят дополнительные рейсы парома до Рождествено
186
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
12 ноября 2025  09:15
12 ноября в Самарской области ожидается туман при видимости 500 метров
489
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
478
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
522
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
462
Весь список