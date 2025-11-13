В Самаре росгвардейцы начали сдавать зачеты по итогам летнего периода подготовки

121

В Управлении Росгвардии по Самарской области началась сдача зачетов по итогам летнего периода подготовки за 2025 учебный год. Сотрудникам и военнослужащим подразделений территориального управления ведомства необходимо продемонстрировать теоретические знания и специальные навыки, чтобы подтвердить уровень своей профессиональной подготовки. При этом стражи правопорядка сдают зачеты по ключевым дисциплинам – боевой, служебной, профессиональной и физической.

Росгвардейцы выполняют нормативы по сборке-разборке табельного оружия, а также демонстрируют точность стрельбы из него. В специализированном тире и на стрельбище они выполняют упражнения контрольных стрельб, в том числе в условиях ограниченной видимости. Кроме того, военнослужащим и сотрудникам войск правопорядка необходимо продемонстрировать свою силу и выносливость, выполнив норматив подтягивания на перекладине, а также пробежав дистанцию в 100 и 1000 метров.