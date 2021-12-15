В Самаре росгвардейцы активно помогают развивать юнармейское движение

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Вот уже много лет офицеры вневедомственной охраны Росгвардии являются шефами и наставниками юнармейского отряда "Ночной дозор". В начале декабря руководство самарской общеобразовательной школы №79, на базе которой было принято решение создать аналогичную структуру, обратилось к ним с просьбой провести для кандидатов ознакомительное занятие.



В гости к школьникам пришел старший лейтенант полиции Михаил Самойлов. Михаил Александрович - ветеран ВДВ, принимавший активное участие в операциях российских миротворцев на Балканах. В ходе занятия он рассказал будущим юнармейцам не только о том, что такое Юнармия. Офицер Росгвардии подробно остановился на том, какие задачи стоят перед войсками национальной гвардии, чем занимается вневедомственная охрана.



- Юнармейский отряд "Ночной дозор", шефство над которым осуществляют офицеры вневедомственной охраны, активно участвует в общественной жизни региона. Помимо этого, ребята организовали в своей школе музей вневедомственной охраны и активно занимаются изучением истории Великой Отечественной. Серьезное внимание уделяется физической и военно-прикладной подготовке. Каждый воспитанник отряда, даже те, кто сейчас учатся в четвертом классе, могут разобрать и собрать пистолет Макарова и автомат Калашникова, а также снарядить магазины к данным образцам оружия, владеют приемами строевой подготовки. Так что в юнармейском движении каждый может подобрать занятие по душе и основательно подготовиться к дальнейшей службе в армии, - подчеркнул, подводя итоги встречи, Михаил Самойлов.